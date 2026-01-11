Teheranul amenință SUA: Bazele americane vor fi ținte

Teheranul a transmis un avertisment dur Statelor Unite, pe fondul agravării tensiunilor interne și externe, anunțând că orice intervenție militară americană ar fi urmat să declanșeze represalii directe, potrivit CNN.

Președintele Parlamentului iranian, Mohammad Baqer Qalibaf, a declarat că bazele militare și centrele comerciale ale SUA din regiune ar fi fost considerate ținte legitime, în cazul în care Washingtonul ar fi decis să acționeze militar împotriva Iranului.

Declarația oficialului iranian a venit într-un context deja tensionat, marcat de proteste antiguvernamentale în creștere în mai multe orașe ale țării. Qalibaf a subliniat că Iranul nu ar fi așteptat să reacționeze doar după o eventuală lovitură, sugerând că autoritățile de la Teheran analizau inclusiv opțiuni de răspuns preventiv.

Mesajul a fost perceput ca un semnal direct adresat Washingtonului, într-un moment de instabilitate regională accentuată.

Anterior acestui avertisment, președintele american Donald Trump declarase public că Statele Unite ar putea interveni dacă autoritățile iraniene ar fi recurs la forță extremă pentru a reprima manifestațiile interne. Afirmațiile liderului american au fost interpretate la Teheran drept o amenințare directă la adresa suveranității statului iranian, amplificând discursul dur al oficialilor de rang înalt.

Între timp, situația de pe străzile Iranului a continuat să se deterioreze. Mii de protestatari au ieșit în stradă, în ciuda măsurilor represive tot mai severe impuse de autorități. Manifestațiile s-au extins în orașe-cheie precum Teheran și Mashhad, unde oamenii au scandat lozinci împotriva conducerii politice și religioase, afișând inclusiv simboluri ale fostei dinastii Pahlavi.

Pentru a limita mobilizarea populației, autoritățile iraniene au impus restricții drastice asupra internetului și rețelelor mobile, îngreunând transmiterea informațiilor către exterior. Cu toate acestea, imagini și relatări apărute online au indicat confruntări violente, incendii stradale și utilizarea muniției reale de către forțele de securitate.

Represiunea a fost însoțită de avertismente oficiale fără precedent. Procurorul general al Iranului a anunțat că participarea la proteste ar fi putut fi considerată o infracțiune majoră, pedepsită inclusiv cu moartea, iar sprijinirea manifestanților a fost calificată drept un act ostil față de stat și religie.

În acest climat tensionat, Reza Pahlavi, fiul fostului șah al Iranului, aflat în exil, a lansat apeluri publice către populație să continue protestele și să preia controlul simbolic al orașelor. El a cerut arborarea steagului istoric al Iranului și a sugerat că regimul se apropia de un moment decisiv.

Organizațiile pentru drepturile omului au raportat cel puțin 72 de decese și peste 2.300 de persoane reținute, subliniind că amploarea reală a represiunii ar putea fi mai mare, în condițiile blocării comunicațiilor. Criza din Iran a intrat astfel într-o fază critică, cu implicații majore atât pe plan intern, cât și internațional.