Decizie a Germaniei, în pline tensiuni legate de Groenlanda. Mișcare în Marea Nordului

O fregată ce aparține forțelor armate din Germania a plecat, aseară, pentru a se alătura forţelor NATO care monitorizează culoare strategice în Marea Nordului şi Marea Baltică, dar şi în Atlanticul de Nord. Mișcarea nemților vine în contextul tensiunilor tot mai mari dintre SUA şi Danemarca cu privire la controlul Groenlandei, conform Reuters.

Nava Sachsen a plecat din portul Wilhelmshaven, de la Marea Nordului, având la bord un număr de aproximativ 250 de soldaţi la bord. Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al marinei.

Nava urmează să se alăture Grupului Maritim Permanent NATO 1 (SNMG 1), o forţă operativă maritimă ce este compusă din mai multe distrugătoare şi fregate desfăşurate de diferiţi aliaţi NATO, dar şi o navă de aprovizionare.

„Misiunea principală a Sachsen în cadrul SNMG 1 va fi monitorizarea şi protejarea rutelor maritime strategice şi a infrastructurii critice din Atlanticul de Nord, Marea Nordului şi Marea Baltică” a precizat comandantul marinei, Wolfgang Eckmuller, într-un comunicat.

Fregata germană are o lungime de 143 de metri şi este dotată cu un radar special, care poate monitoriza un spaţiu aerian de dimensiunea întregii Mări a Nordului. De asemenea, are rachete antiaeriene şi, pe lângă trupele regulate, transportă membri ai unei escadrile aeriene navale şi un grup de stomatologi.

Conflictul dintre SUA și Danemarca a explodat, după ce Donald Trump a anunțat că vrea să anexeze Groenlanda. Cea mai mare insulă din lume, poziționată în Atlanticul de Nord și care este administrată de Danemarca.

Oficialii de la Copenhaga au respins categoric revendicările liderului de la Casa Albă. Ieri, şase lideri europeni şi-au exprimat solidaritatea cu nordicii. „Groenlanda aparţine poporului său. Este treaba Danemarcei şi Groenlandei, şi numai a lor, să decidă asupra problemelor care privesc Danemarca şi Groenlanda”, se arată în declaraţie comună ce a fost semnată de liderii Franţei, Germaniei, Italiei, Poloniei, Spaniei și Marii Britanii.

Donald Trump a spus că SUA au nevoie de Groenlanda din motive de securitate. Pentru că în zonă este plin de nave chineze și rusești.