Când va depune Dominic Fritz jurământul pentru cetățenie, după ce a trecut de interviu

Autoritatea Națională pentru Cetățenie (ANC) a oferit primele explicații oficiale privind cererea de acordare a cetățeniei române depusă de primarul Timișoarei, Dominic Fritz.

Potrivit ANC, lucrările Comisiei pentru cetățenie nu sunt publice, iar dosarele se analizează „în ordinea cronologică a înregistrării lor în baza de date, după temeiul cererii”. Evaluarea condițiilor legale este realizată „de la caz la caz, exclusiv de către Comisia pentru cetățenie, fără intervenția altor structuri”, a mai transmis Autoritatea pentri stiripesurse.ro.

În cazul cererii lui Dominic Fritz, depusă conform art. 8 din Legea 21/1991, dosarul a fost înregistrat în 2024, iar termenul legal de soluționare este de doi ani, conform articolului 15 alin. (10) din lege. La momentul răspunsului oficial, dosarul era încă în termenul legal de analiză și decizie.

Pe 12 noiembrie 2025, Fritz a susținut interviul prevăzut de lege, o procedură prin care Comisia verifică cunoștințele de limbă română, cultura și civilizația românească, precum și prevederile Constituției și imnul național. În urma interviului, primarul a primit aviz pozitiv din partea Comisiei, potrivit documentului semnat de vicepreședintele ANC, Ana-Claudia Țapardel.

ANC reamintește că cetățenia se dobândește efectiv la depunerea jurământului de credință față de România. Conform procedurilor instituției, solicitantul va primi „în perioada imediat următoare” invitația oficială pentru ceremonia de depunere a jurământului. Publicul poate consulta informații generale privind stadiul cererilor de cetățenie prin aplicația disponibilă pe site-ul ANC.

Dominic Fritz, născut în 1983 în Germania, trăiește în România de peste 20 de ani și este primar al Timișoarei din 2020, reales în 2024. În 2025, a devenit și președinte al USR. În ultimele luni, liderul USR a vorbit despre examenul de cetățenie, menționând că s-a pregătit pe o listă de aproximativ 400 de întrebări care acoperă istoria, geografia, cultura și Constituția României.

Fritz a descris interviul ca pe o probă complexă, care include scrierea după dictare a unui articol din Constituție, citirea unui fragment literar, răspunsul la 12 întrebări și recitarea imnului național. El a apreciat experiența drept solicitantă, dar „plăcută”, și a spus că a ieșit din sala de examen convins că s-a descurcat bine.

După primirea avizului pozitiv, Fritz a transmis un mesaj emoționant în care mulțumește României pentru cei peste 20 de ani petrecuți aici și afirmă că se simte „de-ai casei”, urmând să depună jurământul la prima ocazie.