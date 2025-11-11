Politica

Dominic Fritz, superstițios înaintea examenului pentru cetățenia română: Nici mama nu știe în ce zi

Comentează știrea
Dominic Fritz, superstițios înaintea examenului pentru cetățenia română: Nici mama nu știe în ce ziDominic Fritz. Sursă foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Dominic Fritz, președintele USR și primarul Timișoarei, se află în fața unuia dintre pașii decisivi pentru obținerea cetățeniei române. Deși examenul are loc în această săptămână, el a preferat să nu dezvăluie data exactă: „Nu știe nici mama mea în ce zi. Nu vă spun”, a declarat el pentru Digi24.

Dominic Fritz e superstițios

Fritz a confirmat că va susține examenul, dar a refuzat să spună când anume, explicând că nu dorește ca „toată lumea să mă sune imediat după interviu”.

Primarul spune că se simte pregătit, chiar dacă preferă un cadru cu mai puțină atenție mediatică.

„Nu am emoții, dar e mai bine să mă duc acolo cu un pic mai puțină presiune decât a fost public.”

România trebuie să preia controlul asupra Lukoil. Bogdan Ivan: Nu vom prelungi niciun termen
România trebuie să preia controlul asupra Lukoil. Bogdan Ivan: Nu vom prelungi niciun termen
Carmen Uscatu acuză presiuni în conflictul cu Oana Gheorghiu: Situația actuală nu are precedent în România
Carmen Uscatu acuză presiuni în conflictul cu Oana Gheorghiu: Situația actuală nu are precedent în România

Ce conține testul de cetățenie

Examenul constă într-un interviu oral bazat pe o listă de 400 de întrebări, disponibile și online. „Foarte puțin oameni au știut de aceste întrebări. Și sper să pot răspunde măcar la unele dintre ele”, a spus Fritz. Aceste întrebări includ teme variate: istorie – „cine a fost Decebal? Cine a fost Burebista?” –, geografie – „numiți, nu știu, un râu din Muntenia, care este vârful cel mai înalt în România” – dar și personalități, cultură sau Constituție. „Eu cred că la capitolul Constituție o să fiu cel mai bun”, a adăugat el.

Pentru obținerea cetățeniei, solicitanții trebuie să vorbească limba română și să locuiască în țară de cel puțin cinci ani.

Liderul USR a subliniat că nu are nemulțumiri legate de dificultatea cerințelor. „Eu cred că este un test fair. Adică nu mă plâng. Unii au înțeles că eu mă plâng de întrebări. Eu cred că e corect ca cei care vor să devină români să dovedească că iubesc această țară, că înțeleg această țară.”

El a adăugat și că ar fi utilă o discuție mai amplă în societate despre modul în care atât românii naturalizați, cât și cei născuți aici își pot îmbunătăți cunoașterea istoriei și culturii. „Și ce ne face mai buni români.”

Evaluarea Națională

Sursa foto: pixabay.com

Când ar putea primi cetățenia

Întrebat dacă este realist să devină cetățean român până la finalul anului, Fritz a fost prudent.

„Nu este în mâinile mele. Eu trag speranță că să trec de test și după aia să se și miște dosarele cu șină”, a spus el, lăsând în aer un răspuns care depinde mai ales de procedurile administrative.

Dominic Fritz este cetățean german

Dominic Fritz este, prin naștere și identitate civică, cetățean german. S-a născut în Lörrach, în landul Baden-Württemberg, și a crescut într-o familie numeroasă din zona Pădurii Negre. Educația sa, formarea profesională și începuturile carierei politice sunt legate de Germania, unde a activat în administrație și în structuri politice la nivel înalt.

Legătura lui cu România a început în 2003, când a venit la Timișoara ca voluntar într-un centru pentru copii. A lucrat într-o casă de tip familial din cartierul Freidorf, experiență care l-a apropiat de comunitate și l-a făcut să revină constant. A învățat limba, a format prietenii și s-a implicat în diverse proiecte sociale, rămânând conectat la oraș mult timp după terminarea voluntariatului.

Anii următori au consolidat această relație: a revenit periodic în Timișoara, a cumpărat un apartament în oraș și, în 2019, s-a mutat definitiv pentru a candida la Primărie. Legătura personală și profesională cu Timișoara l-a determinat ca, în 2024, să depună dosarul pentru obținerea cetățeniei române, pe care o consideră un pas natural după ani de implicare activă în viața locală.

 

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:34 - Sorin Oprescu continuă lupta în instanță cu Spitalul Universitar. Miza: 5.000 de lei
23:25 - Monica Macovei, despre pensiile magistraților: Cumulează venituri, fără a fi epuizați
23:13 - Ultima zi a Romanovilor: Teama bolșevicilor și legenda unei dinastii
23:02 - Dominic Fritz, superstițios înaintea examenului pentru cetățenia română: Nici mama nu știe în ce zi
22:51 - Cele mai scumpe tocuri din lume. Prețul este inimaginabil
22:41 - Marian Godină: Am donat pentru copiii bolnavi, dar se pare că am plătit salariile Oanei Gheorghiu

HAI România!

Indolenţa magistraţilor duce la crime combătute cu momente de reculegere
Indolenţa magistraţilor duce la crime combătute cu momente de reculegere
Înapoi la turul doi.
Înapoi la turul doi.
Când aliații gândesc diferit: America, Europa și viitorul lumii occidentale se schimbă
Când aliații gândesc diferit: America, Europa și viitorul lumii occidentale se schimbă

Proiecte speciale