Dominic Fritz, superstițios înaintea examenului pentru cetățenia română: Nici mama nu știe în ce zi

Dominic Fritz, președintele USR și primarul Timișoarei, se află în fața unuia dintre pașii decisivi pentru obținerea cetățeniei române. Deși examenul are loc în această săptămână, el a preferat să nu dezvăluie data exactă: „Nu știe nici mama mea în ce zi. Nu vă spun”, a declarat el pentru Digi24.

Fritz a confirmat că va susține examenul, dar a refuzat să spună când anume, explicând că nu dorește ca „toată lumea să mă sune imediat după interviu”.

Primarul spune că se simte pregătit, chiar dacă preferă un cadru cu mai puțină atenție mediatică.

Examenul constă într-un interviu oral bazat pe o listă de 400 de întrebări, disponibile și online. „Foarte puțin oameni au știut de aceste întrebări. Și sper să pot răspunde măcar la unele dintre ele”, a spus Fritz. Aceste întrebări includ teme variate: istorie – „cine a fost Decebal? Cine a fost Burebista?” –, geografie – „numiți, nu știu, un râu din Muntenia, care este vârful cel mai înalt în România” – dar și personalități, cultură sau Constituție. „Eu cred că la capitolul Constituție o să fiu cel mai bun”, a adăugat el.

Pentru obținerea cetățeniei, solicitanții trebuie să vorbească limba română și să locuiască în țară de cel puțin cinci ani.

Liderul USR a subliniat că nu are nemulțumiri legate de dificultatea cerințelor. „Eu cred că este un test fair. Adică nu mă plâng. Unii au înțeles că eu mă plâng de întrebări. Eu cred că e corect ca cei care vor să devină români să dovedească că iubesc această țară, că înțeleg această țară.”

El a adăugat și că ar fi utilă o discuție mai amplă în societate despre modul în care atât românii naturalizați, cât și cei născuți aici își pot îmbunătăți cunoașterea istoriei și culturii. „Și ce ne face mai buni români.”

Întrebat dacă este realist să devină cetățean român până la finalul anului, Fritz a fost prudent.

„Nu este în mâinile mele. Eu trag speranță că să trec de test și după aia să se și miște dosarele cu șină”, a spus el, lăsând în aer un răspuns care depinde mai ales de procedurile administrative.

Dominic Fritz este, prin naștere și identitate civică, cetățean german. S-a născut în Lörrach, în landul Baden-Württemberg, și a crescut într-o familie numeroasă din zona Pădurii Negre. Educația sa, formarea profesională și începuturile carierei politice sunt legate de Germania, unde a activat în administrație și în structuri politice la nivel înalt.

Legătura lui cu România a început în 2003, când a venit la Timișoara ca voluntar într-un centru pentru copii. A lucrat într-o casă de tip familial din cartierul Freidorf, experiență care l-a apropiat de comunitate și l-a făcut să revină constant. A învățat limba, a format prietenii și s-a implicat în diverse proiecte sociale, rămânând conectat la oraș mult timp după terminarea voluntariatului.

Anii următori au consolidat această relație: a revenit periodic în Timișoara, a cumpărat un apartament în oraș și, în 2019, s-a mutat definitiv pentru a candida la Primărie. Legătura personală și profesională cu Timișoara l-a determinat ca, în 2024, să depună dosarul pentru obținerea cetățeniei române, pe care o consideră un pas natural după ani de implicare activă în viața locală.