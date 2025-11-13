Politica

Anca Alexandrescu, prinsă cu minciuna. Cum i-a indus în eroare pe bucureșteni

Anca Alexandrescu, prinsă cu minciuna. Cum i-a indus în eroare pe bucureșteniAnca Alexandrescu și George Simion. Sursă foto: Captură video
Anca Alexandrescu, candidata susținută de AUR pentru Primăria Municipiului București, a stârnit controverse după ce a afirmat că bucureștenii „sunt efectiv jupuiți” și că plătesc 540 de lei pentru a-și parca mașina în propria curte. „Când voi ajunge primar general mă voi lupta să anulez această taxă abuzivă!”, a scris Alexandrescu.

Anca Alexandrescu, prinsă cu minciuna

Verificările oficiale arată însă că informațiile postate de candidata AUR nu sunt corecte. Pe 11 decembrie 2024, Primăria Sectorului 4 a anunțat instituirea unei taxe anuale de parcare de 540 de lei, dar aceasta se aplică doar pentru parcarea în spațiile publice sau similare, în cazul persoanelor care nu dețin un loc de parcare atribuit.

Parcare

Parcare. Sursa foto: Pixabay

Proiectul a fost adoptat în consiliul local a doua zi, cu 16 voturi pentru, 9 împotrivă și o abținere.

Regulamentul anexat hotărârii precizează că deținătorii de vehicule care au un loc de parcare autorizat pe proprietatea privată nu trebuie să plătească taxa anuală. Articolul 3, alineatul 6, al regulamentului privind taxa specială de dezvoltare urbană subliniază acest aspect, oferind astfel excepția explicită pentru proprietarii care beneficiază de locuri de parcare private.

Ce spune Daniel Băluță

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a precizat pe 27 februarie că pentru a fi exceptați de la plata taxei, proprietarii trebuie doar să-și înregistreze locul de parcare la primărie. „Un deținător auto care are un loc de parcare pe proprietatea privată va trebui să își înregistreze locul de parcare la primărie pentru a fi exceptat de la plata acestei taxe”, a explicat Băluță.

Daniel Băluță

Daniel Băluță. Sursa foto: arhiva EVZ

Realitatea ar fi alta

Astfel, orice spațiu special amenajat pe proprietatea privată pentru parcarea vehiculelor trebuie declarat autorităților locale, după care taxa anuală nu se mai aplică. În acest context, afirmația candidatei AUR la Primăria Capitalei, Anca Alexandrescu, privind plata unei taxe de 540 de lei pentru parcarea pe proprietatea proprie nu reflectă cadrul legal în vigoare și a fost calificată de autorități drept inexactă.

