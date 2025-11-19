Politica

Proiectul care modifica legea liberului acces la informațiile publice, retras de inițiatori

Proiectul care modifica legea liberului acces la informațiile publice, retras de inițiatori
Șapte parlamentari ai PNL au depus la Senat un proiect de lege prin care cereau modificarea și completarea Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Inițiativa, intens criticată imediat după apariție, a fost ulterior retrasă.

Propunerea legislativă a fost semnată de parlamentarii PNL Adrian Cozma, Robert Sighiartău, Dragoș-Fănică Ciobotaru, Adrian Mocanu, Ciprian Pandea, George Scarlat și Dumitru Țiplea. Proiectul fusese depus pe 13 noiembrie la Senat, în calitate de primă Cameră sesizată, înainte de a fi retras.

Forma depusă inițial prevedea introducerea unei categorii de „informații cu regim special”, care ar fi fost exceptate de la accesul public. În această categorie ar fi intrat date legate de cercetări științifice aflate în derulare sau finalizate, rezultatele și metodologiile acestor cercetări, precum și informații referitoare la secrete comerciale și patente gestionate de instituții publice. Inițiatorii susțineau că era nevoie de o definire explicită a acestor informații pentru a fi protejate prin lege.

Argumentele inițiatorilor: suprasolicitarea instituțiilor

În expunerea de motive, autorii proiectului afirmau că publicarea acestor categorii de date ar provoca „puternice prejudicii” activităților de cercetare-dezvoltare, mai ales în proiectele desfășurate pe perioade de 10–20 de ani, cum sunt cele din domeniul agricol. Ei invocau necesitatea unei „minime protecții” a informațiilor științifice, a secretelor comerciale și a patentelor aflate în proprietatea instituțiilor publice.

Un alt argument central al inițiativei era numărul considerat excesiv de solicitări pe Legea 544. Parlamentarii au explicat, în expunerea de motive, că unele instituții au fost nevoite să răspundă repetat acelorași persoane, pentru cereri aproape identice, ceea ce ar fi dus la blocaje administrative și apariția mai multor litigii succesive împotriva acelorași autorități.

Ce prevede, de fapt, Legea 544

La scurt timp după ce documentul a devenit public, PNL a transmis o precizare oficială: inițiatorul și cosemnatarii au decis să retragă proiectul de modificare a Legii 544. Retragerea a venit înainte ca propunerea să ajungă în etapa dezbaterilor parlamentare.

Legea nr. 544/2001 garantează dreptul oricărui cetățean, român sau străin, de a solicita și primi informații de interes public de la autoritățile și instituțiile statului. Actul normativ nu include în această sferă datele personale sau informațiile clasificate, care sunt protejate prin legislație separată.

