Robert F. Kennedy Jr., secretarul Sănătății din SUA, a explicat de ce nu se teme de microbi: Am prizat cocaină de pe capacele de toaletă
- Raluca Dan
- 13 februarie 2026, 19:52
Secretarul Sănătății din SUA, Robert F. Kennedy Jr., în vârstă de 71 de ani, a recunoscut joi, într-un podcast, că în tinerețe a consumat cocaină în exces și a ajuns să o consume chiar de pe capacele de toaletă. „Nu mi-e frică de microbi. Am prizat cocaină de pe capacele de toaletă”, a spus acesta.
În timpul interviului, Robert F. Kennedy Jr. a spus că a participat la întâlniri dedicate tratării dependențelor. El a afirmat că, în perioada pandemiei de COVID-19, a continuat să meargă la întâlniri fizic, considerând că dependența sa reprezenta un pericol mai mare decât virusul.
„Nu mi-e frică de microbi. Am prizat cocaină de pe capacele de toaletă”, a spus acesta, în timpul podcastului „This Past Weekend”, prezentat de comedianul american Theo Von. „Mi-am spus că, orice-ar fi, mă voi duce la o reuniune în fiecare zi”, a declarat el.
El a vorbit de mai multe ori despre dependența sa din trecut, în special despre consumul de heroină, care a început în adolescență, la vârsta de 15 ani.
Robert F. Kennedy Jr, Secretary of Health and Human Services
“I'm not scared of a germ. I used to snort cocaine off of toilet seats.” pic.twitter.com/eFjDZnPli3
— vids that go hard (@vidsthatgohard) February 12, 2026
„Ştiu că această boală mă poate omorî dacă nu mă tratez”
Robert F. Kennedy Jr. a afirmat că este abstinent de peste 40 de ani. În același podcast, el a spus că l-a cunoscut pe Theo Von la reuniuni matinale pentru persoane abstinente, organizate pe o bancă din Los Angeles. În perioada în care aceste întâlniri au fost suspendate din cauza pandemiei, un „grup pirat” a continuat să se întâlnească față în față.
„Ştiu că această boală mă poate omorî dacă nu mă tratez”, a mai spus acesta.
Declarația, virală pe rețelele sociale
Declarația a devenit virală rapid pe rețelele sociale și a provocat numeroase reacții online. Guvernatoarea democrată a statului New York, Kathy Hochul, a publicat pe platforma X un fragment video, însoțit de un mesaj scurt: „Se vede”.
Reprezentantul democrat din Pennsylvania, Malcolm Kenyatta, a scris că „îi este greu să aibă încredere” în persoana care conduce principalele agenții sanitare din Statele Unite, după astfel de declarații.
