International

Robert F. Kennedy Jr., secretarul Sănătății din SUA, a explicat de ce nu se teme de microbi: Am prizat cocaină de pe capacele de toaletă

Comentează știrea
Robert F. Kennedy Jr., secretarul Sănătății din SUA, a explicat de ce nu se teme de microbi: Am prizat cocaină de pe capacele de toaletăRobert F. Kennedy Jr. Sursa foto: Captură video Youtube
Din cuprinsul articolului

Secretarul Sănătății din SUA, Robert F. Kennedy Jr., în vârstă de 71 de ani, a recunoscut joi, într-un podcast, că în tinerețe a consumat cocaină în exces și a ajuns să o consume chiar de pe capacele de toaletă. „Nu mi-e frică de microbi. Am prizat cocaină de pe capacele de toaletă”, a spus acesta.

Robert F. Kennedy Jr.: „Nu mi-e frică de microbi. Am prizat cocaină de pe capacele de toaletă”

În timpul interviului, Robert F. Kennedy Jr. a spus că a participat la întâlniri dedicate tratării dependențelor. El a afirmat că, în perioada pandemiei de COVID-19, a continuat să meargă la întâlniri fizic, considerând că dependența sa reprezenta un pericol mai mare decât virusul.

„Nu mi-e frică de microbi. Am prizat cocaină de pe capacele de toaletă”, a spus acesta, în timpul podcastului „This Past Weekend”, prezentat de comedianul american Theo Von. „Mi-am spus că, orice-ar fi, mă voi duce la o reuniune în fiecare zi”, a declarat el.

El a vorbit de mai multe ori despre dependența sa din trecut, în special despre consumul de heroină, care a început în adolescență, la vârsta de 15 ani.

Horoscopul lui Dom’ Profesor,  14-15 februarie 2026. Despre Yeti
Horoscopul lui Dom’ Profesor,  14-15 februarie 2026. Despre Yeti
Medicii care lucrează la privat în timpul programului de la stat ar putea fi concediați. Rogobete: Trebuie să încetăm cu acest fenomen
Medicii care lucrează la privat în timpul programului de la stat ar putea fi concediați. Rogobete: Trebuie să încetăm cu acest fenomen

„Ştiu că această boală mă poate omorî dacă nu mă tratez”

Robert F. Kennedy Jr. a afirmat că este abstinent de peste 40 de ani. În același podcast, el a spus că l-a cunoscut pe Theo Von la reuniuni matinale pentru persoane abstinente, organizate pe o bancă din Los Angeles. În perioada în care aceste întâlniri au fost suspendate din cauza pandemiei, un „grup pirat” a continuat să se întâlnească față în față.

„Ştiu că această boală mă poate omorî dacă nu mă tratez”, a mai spus acesta.

Declarația, virală pe rețelele sociale

Declarația a devenit virală rapid pe rețelele sociale și a provocat numeroase reacții online. Guvernatoarea democrată a statului New York, Kathy Hochul, a publicat pe platforma X un fragment video, însoțit de un mesaj scurt: „Se vede”.

Reprezentantul democrat din Pennsylvania, Malcolm Kenyatta, a scris că „îi este greu să aibă încredere” în persoana care conduce principalele agenții sanitare din Statele Unite, după astfel de declarații.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

20:00 - Puzzle-ul digital al tragediei din Canada. Firul întunecat al indiciilor de pe rețelele de socializare
19:52 - Robert F. Kennedy Jr., secretarul Sănătății din SUA, a explicat de ce nu se teme de microbi: Am prizat cocaină de pe ...
19:47 - Secretul siluetei impecabile a Victoriei Beckham
19:40 - Marcel Ciolacu, chemat de consilierul lui Bolojan să clarifice cum a fost folosit Fondul de Rezervă în mandatul său
19:32 - Un obiect banal care i-ar fi putut salva viața femeii care a ars de vie în mașina electrică. Explicația lui Titi Aur
19:21 - Horoscopul lui Dom’ Profesor,  14-15 februarie 2026. Despre Yeti

HAI România!

Sistemul global de control al armelor, în colaps
Sistemul global de control al armelor, în colaps
Monica Tatoiu, dezvăluiri incendiare la „Lebăda Neagră”!
Monica Tatoiu, dezvăluiri incendiare la „Lebăda Neagră”!
Cei învinși și cei care câștigă întotdeauna
Cei învinși și cei care câștigă întotdeauna

Proiecte speciale