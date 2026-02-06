Medicul care a vândut un așa-zis remediu anti-COVID, achitat definitiv de instanță 

Adrian Cacovean, medic primar în Chirurgie Cardiovasculară, cu specializare și în homeopatie, a fost achitat definitiv într-un dosar penal care a vizat vânzarea unui pretins remediu anti-COVID, promovat în primele luni ale pandemiei. Decizia finală aparține Curții de Apel București, care a respins apelul formulat de Parchet și a menținut soluția de achitare dispusă anterior de Judecătoria Sectorului 3.

Adrian Cacovean este medic primar în Chirurgie Cardiovasculară și doctor în Științe Medicale, cu o teză de doctorat susținută în 2005, intitulată „Tratamentul mediastinitelor postoperatorii în chirurgia cardiacă”. De asemenea, acesta deține calificarea de doctor homeopat.

În luna martie 2020, la începutul pandemiei de COVID-19, medicul a pus în vânzare, în mediul online, prin intermediul unei pagini create pe Facebook, un tratament homeopat destinat infecției cu virusul SARS-CoV-2. Produsul era promovat ca având efect profilactic și curativ și era vândut la prețul de 50 de lei pe sticlă.

În urma acestor demersuri, autoritățile au deschis o anchetă penală, menționând că faptele ar putea întruni elementele constitutive ale infracțiunii de tentativă la înșelăciune.

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 București, din 27 noiembrie 2023, Adrian Cacovean a fost trimis în judecată, în stare de libertate, pentru tentativă la înșelăciune în formă continuată, cu 12 acte materiale.

Ulterior, după împlinirea termenului de prescripție a răspunderii penale, inculpatul, prin apărător, a solicitat continuarea procesului penal. Această solicitare a fost reiterată personal de inculpat la termenul de judecată din 19 mai 2025.

La data de 11 iunie 2025, Judecătoria Sectorului 3 București a dispus achitarea inculpatului, pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la înșelăciune, în formă continuată, reținând că fapta nu a fost săvârșită cu vinovăția prevăzută de lege.

În motivarea soluției, se arată că un martor a declarat că remediile homeopate sunt acceptate inclusiv de medici care practică medicina alopată, astfel încât nu se poate deduce vinovăția inculpatului pornind de la ideea general acceptată că un remediu homeopat nu ar putea avea niciun efect benefic.

Instanța a explicat că infracțiunea de înșelăciune presupune existența intenției, directe sau indirecte, respectiv reprezentarea făptuitorului cu privire la efectul acțiunilor sale și la paguba produsă. În cauză, nu a fost identificată nicio probă care să arate că inculpatul era conștient de ineficacitatea totală a remediului sau că urmărea exclusiv obținerea unui folos material.

De asemenea, judecătorul a reținut că, până la sesizarea organelor de urmărire penală, nicio autoritate a statului nu îl cercetase, sancționase sau avertizase pe inculpat cu privire la practicile și remediile promovate.

Instanța mai reține că declarațiile persoanelor vătămate, care au arătat că au avut încredere în inculpat și și-au exprimat dorința de împăcare, indică faptul că acesta nu a fost perceput ca un escroc, nici după apariția unui material de presă și nici după începerea urmăririi penale.

Parchetul a contestat sentința prin apel, afirmând că probele administrate ar demonstra existența formei de vinovăție prevăzute de lege. Totuși, la sfârșitul lunii trecute, Curtea de Apel București a confirmat nevinovăția medicului.