O nouă înșelăciune îi vizează pe părinți. Vocea copiilor, copiată cu inteligență artificială

Înșelătoriile bazate pe inteligență artificială au intrat într-o nouă etapă, mult mai periculoasă decât mesajele false sau apelurile clasice de tip „spoofing”. Escrocii folosesc acum tehnologia de clonare vocală pentru a reproduce vocea unui copil sau a unui adolescent, transformând emoția și panica părinților în instrumente de fraudă, potrivit The Guardian.

Specialiștii avertizează că este suficientă o scurtă înregistrare audio pentru ca vocea să fie copiată și folosită în apeluri sau mesaje vocale care par autentice.

Mecanismul înșelătoriei este simplu, dar extrem de eficient. Infractorii obțin fragmente audio din mediul online – videoclipuri postate pe rețele sociale, mesaje vocale din aplicații de chat sau înregistrări publice.

Cu ajutorul unor programe de inteligență artificială, aceste fragmente sunt analizate și transformate într-un model vocal capabil să reproducă vocea copilului aproape perfect. Ulterior, escrocii inițiază apeluri telefonice sau trimit mesaje audio în care „copilul” pare speriat, plânge sau cere ajutor urgent.

Scenariile folosite în astfel de fraude sunt atent construite pentru a provoca reacții emoționale rapide. De cele mai multe ori, mesajul audio sugerează o situație de urgență: un accident, o problemă cu autoritățile sau o nevoie imediată de bani.

Părinții sunt presați să acționeze rapid, fără să verifice informațiile, sub pretextul că orice întârziere ar putea agrava situația. Tocmai această urgență este cheia succesului înșelătoriei.

Specialiștii în securitate cibernetică explică faptul că aceste fraude sunt mult mai greu de depistat decât metodele clasice. Vocea falsificată elimină suspiciunea inițială, iar apelul pare autentic. În multe cazuri, escrocii folosesc și tehnici suplimentare, precum afișarea unui număr de telefon familiar sau trimiterea de mesaje din conturi compromise, pentru a consolida iluzia autenticității.

Un alt element periculos este faptul că aceste înșelătorii nu necesită competențe tehnice avansate. Programele de clonare vocală sunt tot mai accesibile, unele fiind disponibile contra costuri minime sau chiar gratuit. Acest lucru permite unui număr tot mai mare de infractori să exploateze tehnologia, crescând exponențial riscul pentru familii.

Autoritățile și experții atrag atenția că victimele nu sunt doar părinții. Rudele apropiate, bunicii sau tutorii pot fi la fel de ușor manipulați, mai ales dacă nu sunt familiarizați cu noile tehnologii. În unele cazuri, escrocii folosesc vocea falsificată pentru a obține date personale, parole sau informații bancare, care pot fi ulterior folosite în alte fraude.

În contextul acestor înșelătorii, prevenția devine esențială. Specialiștii recomandă limitarea expunerii online a copiilor, în special a materialelor audio și video publice. De asemenea, stabilirea unor reguli clare de verificare în familie, cum ar fi apelarea directă a copilului sau a unei persoane de încredere înainte de a trimite bani, poate reduce semnificativ riscul de fraudă.

Escrocii mizează pe faptul că tehnologia avansează mai repede decât gradul de informare al publicului. În lipsa unei educații digitale solide, multe persoane nu iau în calcul posibilitatea ca o voce familiară să fie complet falsificată.

Această discrepanță între percepție și realitate face ca înșelătoriile bazate pe inteligență artificială să fie unele dintre cele mai eficiente și mai periculoase metode de fraudă din prezent.

Cazurile raportate la nivel internațional arată că aceste escrocherii sunt în creștere, iar metodele devin tot mai rafinate. Infractorii adaptează mesajele în funcție de profilul victimei, folosesc limbaj emoțional și exploatează relațiile de încredere, transformând tehnologia într-o armă de manipulare psihologică.