Andrei Muraru, întâlnire cu ambasadorul desemnat al SUA în România: Relația România-SUA este solidă

Ambasadorul României la Washington, Andrei Muraru, a avut o întrevedere cu Darryl Nirenberg, ambasadorul desemnat al Statelor Unite în România, în cadrul unei discuții axate pe prioritățile comune ale celor două țări și pe coordonarea agendei bilaterale pentru perioada următoare.

Relațiile dintre România și Statele Unite continuă să fie consolidate prin contacte diplomatice la nivel înalt și prin coordonarea constantă a agendelor comune. În acest context, reprezentanții celor două state au discutat despre prioritățile actuale ale cooperării bilaterale și despre direcțiile strategice pentru perioada următoare. Dialogul a vizat atât dimensiunea politică, cât și componentele esențiale ale Parteneriatului Strategic.

„Ambasadorul Andrei Muraru a avut o întrevedere cu Darryl Nirenberg, ambasadorul desemnat al SUA în România, pentru un schimb de opinii privind temele prioritare de interes comun. Întrevederea a permis armonizarea agendelor în cadrul Parteneriatului Strategic și a reconfirmat angajamentul comun pentru un dialog bilateral susținut”, a transmis Ambasada României în SUA, vineri, într-o postare publicată pe Facebook.

În cadrul discuției, cei doi oficiali au analizat direcțiile de colaborare din perioada următoare, în contextul evoluțiilor geopolitice și al necesității consolidării cooperării dintre România și Statele Unite. Dialogul a vizat armonizarea priorităților în cadrul Parteneriatului Strategic și menținerea unui contact permanent între cele două administrații.

Andrei Muraru a subliniat caracterul pragmatic al relației bilaterale și orientarea acesteia către rezultate concrete.

„Am avut o discuție foarte bună și directă cu ambasadorul Nirenberg despre ce avem de făcut împreună în următorii ani. În noua configurație geopolitică, relația România-SUA este solidă și orientată spre rezultate concrete. Sunt convins că mandatul său va aduce un plus de dinamism în proiectele importante pentru ambele țări în următorii trei ani”, a declarat ambasadorul român.

Potrivit Ambasadei, Andrei Muraru i-a transmis lui Darryl Nirenberg urări de succes în exercitarea viitorului mandat la București și și-a exprimat încrederea că relația bilaterală va continua să se dezvolte printr-o colaborare strânsă și constantă.

Întrevederea marchează un nou pas în consolidarea dialogului dintre România și Statele Unite, reafirmând angajamentul comun pentru aprofundarea cooperării politice și strategice în anii următori.