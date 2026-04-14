Un nou val de imunoterapie elimină cancerele. „Este incredibil, ca în SF”

După aproape 100 de ani de dezvoltare, tratamentele care întăresc sistemul imunitar al organismului pentru a combate cancerul ating maturitatea – și salvează viețile pacienților, potrivit BBC.

Când Maureen Sideris, în vârstă de 71 de ani, a fost tratată pentru cancer de colon în 2008, a trebuit să treacă prin bisturiu. Tratamentul ei a avut succes, dar procesul de recuperare postoperatorie a fost extenuant.

Paisprezece ani mai târziu, Sideris, care locuiește în New York, a fost diagnosticată cu cancer esofagian – iar de data aceasta, tratamentul ei, oferit printr-un studiu clinic, arăta radical diferit. La fiecare trei săptămâni, ea mergea la Centrul de Cancer Memorial Sloan Kettering din New York City pentru perfuzii de 45 de minute cu un medicament numit dostarlimab.

După doar patru luni de tratament, tumora lui Sideris dispăruse – fără intervenție chirurgicală, chimioterapie sau radiații, iar singurul efect secundar major fiind insuficiența suprarenală care provoacă oboseală. „Este incredibil”, spune ea. „Este aproape ca science fiction-ul.”

Și totuși, este real. Sideris este unul dintre pacienții tot mai mulți care beneficiază de imunoterapie pentru cancer, o metodă de tratament care își atinge apogeul după mai bine de un secol de dezvoltare. Odată cu aceasta vine promisiunea unei terapii personalizate, a remisiunii cancerului pe termen lung și a mai puținelor efecte secundare decât alte tratamente, cum ar fi chimioterapia și radioterapia.

„Mă înec și mi se face pielea de găină”, spune Jennifer Wargo, profesor de oncologie chirurgicală și cercetător în imunoterapie la Centrul de Cancer MD Anderson din Texas. „Oamenii supraviețuiesc și trăiesc vieți de calitate. Vorbim despre vindecare.”

Organismul are o capacitate naturală de a „detecta și elimina celulele care arată ca și cum nu ești tu”, explică Karen Knudsen, director executiv al Institutului Parker pentru Imunoterapie a Cancerului, o organizație non-profit din SUA care promovează dezvoltarea imunoterapiei. Dacă totul funcționează bine, aceasta ar trebui să includă și celulele care au devenit canceroase.

Dar uneori, celulele canceroase se sustrag sau depășesc acest sistem, ducând la o creștere periculoasă și necontrolată. Se ascund, la vedere, imposibil de distins de celulele sănătoase din jurul lor.

Scopul imunoterapiei este de a demasca acele celule canceroase, astfel încât sistemul imunitar să le poată vedea pentru ceea ce sunt. Aceasta consolidează apărarea sistemului imunitar, astfel încât acesta să poată localiza și distruge celulele canceroase – cu rezultate potențial incredibile.

Două dintre cele mai cunoscute forme de imunoterapie sunt terapiile cu celule CAR T și inhibitorii punctelor de control imunitar. Terapiile cu celule CAR T implică extragerea celulelor T (celulele imune extrem de specifice care vânează și elimină anumiți invadatori străini) din sângele unui pacient, modificarea lor într-un laborator, astfel încât să poată găsi și ataca celulele canceroase și apoi eliberarea celulelor T modificate în organism. Aceste terapii sunt utilizate în prezent pentru tratarea cancerelor de sânge.

Inhibitorii punctelor de control imunitar, între timp, sunt medicamente care dezactivează un comutator „oprit” încorporat în sistemul imunitar. Această protecție are un scop important - previne răspunsurile imune excesiv de agresive care dăunează celulelor sănătoase. Unele celule canceroase pot opri, însă, celulele T, determinând blocarea celulelor T, astfel încât să scape de detectare. Inhibitorii punctelor de control imunitar împiedică acest lucru, ceea ce înseamnă că celulele T identifică celulele canceroase ca o amenințare și lansează un atac. Oamenii de știință care au pionierat această inovație au câștigat Premiul Nobel în 2018, iar medicamentele sunt utilizate astăzi în multe clase de cancer.

Totuși, ambele metode au limitări. Deși cercetările sunt în curs de desfășurare, oamenii de știință s-au străduit să facă terapiile cu celule T CAR să funcționeze împotriva tumorilor solide (spre deosebire de cancerele de sânge), care reprezintă peste 90% din noile diagnostice. Tratamentul este, de asemenea, costisitor și necesită multă muncă pentru administrare.

Între timp, inhibitorii punctelor de control imunitar pot veni cu un „caleidoscop de efecte secundare”, spune Samra Turajlic, oncolog medical la Institutul Francis Crick din Londra. Acest lucru se datorează faptului că întrerupătoarele sistemului imunitar sunt menite să împiedice organismul să atace propriile țesuturi, iar eliminarea acestei apărări poate pune, prin urmare, în pericol atât celulele necancerigene, cât și tumorile. Potrivit Institutului Național al Cancerului din SUA, efectele secundare frecvente includ erupții cutanate, diaree și oboseală, în timp ce, în cazuri rare, poate provoca inflamația ficatului, inimii și rinichilor.

Acest compromis ar putea merita, dacă medicamentul controlează un cancer agresiv. Dar nu funcționează întotdeauna așa. O problemă majoră cu care se confruntă întregul domeniu oncologic, spune Turajlic, este că nicio imunoterapie nu funcționează la 100% dintre pacienți. Există multe motive potențiale, de la structura tumorii, care poate reduce accesibilitatea acesteia la sistemul imunitar, până la caracteristicile celulelor imune în sine.

În general, între 20% și 40% dintre pacienți răspund la imunoterapie. Aceasta înseamnă că mulți pacienți - majoritatea, de fapt - se expun efectelor secundare, ca să nu mai vorbim de timpul și speranța pierdute, fără prea multe avantaje.

Cum pot beneficia mai mulți pacienți de imunoterapie? Cercetătorii abordează această problemă din multe unghiuri diferite.

Cercetarea lui Wargo, deși preliminară, sugerează că pacienții care urmează diete bogate în fibre pot vedea rezultate mai bune prin modificări ale microbiomului intestinal, care pot afecta atât sistemul imunitar, cât și tumora. Alte cercetări surprinzătoare indică faptul că statinele, medicamente ieftine și accesibile pentru scăderea colesterolului, pot spori efectele imunoterapiei, prin modificări neașteptate ale comunicării celulare. Chiar și momentul tratamentului poate conta, unele cercetări recente sugerând că pacienții cărora li se administrează doza la începutul zilei se descurcă mai bine decât cei tratați ulterior.

Combinarea imunoterapiei cu alte tratamente pentru cancer, cum ar fi radiațiile sau ultrasunetele, poate fi o altă modalitate de a crește ratele de răspuns. „Radiațiile pot de fapt... face tumora vizibilă pentru sistemul imunitar”, explică Sandra Demaria, de la Centrul Medical Weill Cornell, care a cercetat această abordare combinată. Terapia cu ultrasunete, care valorifică undele sonore de înaltă frecvență pentru a ataca tumorile, ar putea face același lucru.

Alți cercetători profită de capacitatea imunoterapiei de personalizare și de a potrivi cu atenție pacienții cu cel mai bun tratament posibil.

Medicina personalizată generează entuziasm în multe discipline, dar Knudsen subliniază că este deosebit de importantă pentru oncologie, având în vedere eterogenitatea bolii. „Cancerul nu este o singură boală”, spune Knudsen. „Sunt 200 de boli diferite, toate apar din motive diferite și trebuie tratate diferit.” Chiar și doi pacienți cu exact același tip și stadiu de cancer pot avea boli diferite la nivel celular.

„Domeniul se află într-un punct de inflexiune”, spune Sandra Demaria. „Acum putem trece la tratarea nu a cancerului, ci a pacientului.”

Oamenii de știință de la Centrul de Cancer Memorial Sloan Kettering au testat deja o strategie promițătoare, bazată pe constatarea că tumorile cu un anumit profil genetic tind să răspundă bine la inhibitorii punctelor de control imunitar, cum ar fi dostarlimab. În două studii clinice mici din 2022 și 2024, care au tratat cancerele rectale cu acest profil, tratamentul a eradicat complet tumorile. Echipa și-a extins apoi cercetarea pentru a include 117 pacienți cu diverse tipuri de tumori – inclusiv esofagiene, vezică urinară și stomac – care purtau aceeași semnătură genetică. Din 103 persoane care au finalizat întregul tratament, 84, inclusiv Sideris, au văzut dispariția completă a tumorilor lor, doar două necesitând o intervenție chirurgicală suplimentară.

Cercetătorii de la MD Anderson au raportat rezultate similare pentru o abordare care utilizează un inhibitor diferit al punctelor de control. Și alte grupuri au arătat că – chiar dacă pacienții sunt supuși unei intervenții chirurgicale în cele din urmă – rezultatele operatorii pot fi mai bune, cel puțin în unele cazuri, dacă tumorile sunt atacate mai întâi cu imunoterapie.

Deși sunt necesare mai multe cercetări, astfel de descoperiri sunt promițătoare deoarece deschid ușa către o eră de tratament mai puțin invazivă, dar extrem de eficientă, spune Luis Diaz, șeful departamentului de oncologie a tumorilor solide de la Centrul de Cancer Memorial Sloan Kettering. „Trebuie să trecem de la Evul Mediu la timpurile moderne”, spune el. „Pentru a îndepărta rectul, stomacul sau vezica urinară - trebuie să facem mai mult decât atât.”

Avertismentul este că doar aproximativ 5% dintre tumori au structura genetică care le face potrivite pentru tratamentul imunoterapic fără intervenție chirurgicală studiat de Diaz și colegii săi. „Celelalte 95% au nevoie de ceva la fel de bun”, spune el.

În acest scop, cercetătorii continuă să caute noi abordări imunoterapice și încearcă să îmbunătățească cele mai vechi - cum ar fi vaccinurile împotriva cancerului.

Vaccinurile tradiționale introduc organismul în părți ale unui agent patogen, cum ar fi un virus, astfel încât acesta să poată exersa dezvoltarea unui răspuns imun la substanța reală. Un concept similar ar putea funcționa în cazul cancerului, spune Knudsen - cu excepția faptului că ar putea fi folosit pentru a trata boala, mai degrabă decât pentru a o preveni.

Celulele canceroase sunt învelite cu diverse proteine ​​de suprafață. Folosind tehnologia vaccinurilor, cercetătorii ar putea antrena sistemul imunitar al unui pacient să recunoască și să vizeze aceste proteine, declanșând un răspuns robust împotriva cancerului specific, explică Knudsen.

Există deja unele dovezi preliminare care susțin această abordare. Cercetătorii de la Institutul de Cancer Dana-Farber din SUA au creat recent vaccinuri personalizate pentru nouă persoane cu un tip de cancer renal. După ce tumorile lor au fost îndepărtate chirurgical, pacienții au fost vaccinați pentru a scăpa corpul de orice celule tumorale persistente.

Într-un studiu publicat în 2025, echipa a raportat că toți cei nouă pacienți au lansat un răspuns imun anticancerigen țintit și au rămas fără cancer la ani de zile după operație. Vaccinurile personalizate s-au dovedit, de asemenea, promițătoare pentru tratarea melanomului.

„Este o lume nouă și îndrăzneață”, spune Knudsen. „Este definiția medicinei de precizie. Acum putem, poate, într-un mod foarte rapid, să dezvoltăm strategii de vaccinare împotriva tumorii exacte pe care o aveți.”

Sunt necesare mai multe studii pentru a susține unele dintre metodele încurajatoare aflate în curs de investigare și pentru a ajunge la un viitor în care medicii să poată potrivi pacienții cu precizie și fiabilitate cu tratamente care vor funcționa împotriva cancerelor lor specifice. „Au existat o mulțime de ținte foarte promițătoare și agenți noi care nu au progresat dincolo de studiile clinice în fază incipientă”, avertizează Demaria.

Este posibil ca un subset de pacienți să nu răspundă la niciun fel de imunoterapie, spune Diaz. Cancerele au diferite „superputeri” care le permit să crească și să prospere, spune el, iar sistemul imunitar este un adversar mai bun pentru unii decât pentru alții.

Dar pentru pacienții care răspund, imunoterapia se dovedește deja atât a fi salvatoare, cât și a le schimba viața.

Sideris, pacienta din New York care a participat la studiul lui Diaz, simte că face parte dintr-un viitor mai luminos pentru oncologie. „Mergem într-o direcție atât de bună”, spune ea. „Unul dintre medici [mi-a spus] că în termen de 10 ani, orice fel de chimioterapie și radiații va fi ca o vărsare de sânge - atât de demodat.”