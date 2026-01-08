Netflix confirmă data lansării sezonului 7 al serialului „Virgin River”

Netflix a dezvăluit oficial data lansării pentru sezonul 7 al îndrăgitului serial „Virgin River”. Fanii seriei pot să se pregătească pentru noi aventuri, intrigi și povești emoționante în micuțul oraș de pe malul râului. Detaliile legate de distribuție și poveste rămân în mare parte un mister, dar vestea a stârnit deja un val de entuziasm în rândul comunității fanilor, anunță Tudum.

Fanii serialului Virgin River au motive să fie entuziasmați: sezonul 7 se apropie, iar Jack și Melinda par să fie în cea mai bună formă în prima fotografie oficială, pregătindu-se să revină pe ecrane. Netflix a anunțat lansarea pentru 12 martie 2026.

Noile episoade continuă povestea după momentul mult așteptat din finalul sezonului 6, când restauratorul Jack Sheridan (Martin Henderson) și asistenta medicală Melinda Monroe (Alexandra Breckenridge) și-au unit destinele.

Nunta a fost anticipată încă din sezonul 4, când cei doi s-au logodit. „Emoțiile legate de căsătoria în sfârșit a lui Mel și Jack sunt atât de multe, încât nici nu știu de unde să încep!”, a mărturisit Breckenridge pentru Tudum.

Surpriză pentru telespectatori: în același episod, cuplul trăiește două ceremonii. Mai întâi, schimbă jurăminte într-un cadru mai intim, aproape de râu, și apoi își spun „Da” în fața tuturor celor dragi, oferind o dublă sărbătoare a iubirii.

Sezonul 6 aduce pentru cuplul Mel și Jack mai mult decât simpla fericire conjugală. Finalul sezonului surprinde o pacientă însărcinată a lui Mel, care speră să-i încredințeze copilul cuplului, după ce părinții adoptivi inițiali se retrag.

Această oportunitate reprezintă pentru cei doi un nou început și o șansă de a-și vedea visul de a întemeia o familie prinsă într-o lumină diferită.

„Am trecut deja prin tragedia unui avort spontan în sezonul 5, iar Mel a ajuns la concluzia că, având în vedere toate traumele anterioare legate de pierderea sarcinilor sau dificultățile de a concepe, este timpul să încheie acest capitol”, a explicat Henderson într-un interviu pentru Tudum.

„O doare prea mult. Cred că a fost foarte interesant să văd cum cuplul a trebuit să treacă împreună prin ceva atât de întunecat și apoi să găsească o cale care să-i apropie și să-i facă mai puternici. Din asta se naște ideea că își pot îndeplini visul, dar s-ar putea să arate puțin diferit”, a explicat Henderson.

SPatrick Sean Smith a dezvăluit, de asemenea, pentru Tudum că noua viață a lui Mel și Jack nu va fi nici pe departe monotonă. „Abia începem să vedem cum funcționează ca un cuplu căsătorit, ceea ce este foarte incitant”, a explicat el.

Sezonul 7 promite să surprindă „faza de lună de miere” a celor doi, în timp ce își pun bazele unei noi vieți la fermă, cu tot ce presupune aceasta, inclusiv provocările neașteptate.

Smith subliniază că tranziția lui Mel de la viața la cabană la fermă continuă să o scoată din zona de confort: „Mel se adaptează mereu la medii noi, la fel cum a făcut și aici, la fermă”. Mai mult, sezonul va aprofunda călătoria lor ca părinți, explorând în mod direct tema adopției.

În așteptarea noului sezon, fanii pot să urmărească întregul parcurs al personajelor din sezoanele 1-6 ale serialului Virgin River, înainte de premiera sezonului 7, programată pe 12 martie, exclusiv pe Netflix.