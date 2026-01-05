Serialul „The Following”, considerat printre cele mai bune thrillere, vine pe Netflix

Netflix adaugă în portofoliul său unul dintre cele mai apreciate thrillere: „The Following”. Serialul, recunoscut pentru ritmul intens și intriga captivantă, a fost lăudat atât de critici, cât și de fani, fiind considerat unul dintre cele mai bune producții de acest gen, informează Metro.

Serialul „The Following” s-a remarcat rapid prin ritmul alert și prin complexitatea personajelor, reușind să capteze atenția telespectatorilor din întreaga lume. Povestea urmărește agentul FBI Ryan Hardy, interpretat de Kevin Bacon, care este chemat să captureze un criminal în serie, Joe Carroll, un fost profesor de literatură transformat într-un manipulator periculos și carismatic.

Difuzat pe canalul Fox între 2013 și 2015, serialul „The Following” a fost creat de Kevin Williamson, cunoscut pentru franciza „Scream” și pentru seriale precum ”Dawson’s Creek”, „The Vampire Diaries” și „The Waterfront” (2025).

Mai exact, serialul îi aduce în prim-plan pe Kevin Bacon, care îl interpretează pe Ryan Hardy, un fost agent FBI cu un trecut dificil. Hardy este forțat să revină în acțiune când Joe Carroll (James Purefoy), un criminal în serie pe care îl capturase cu ani în urmă, evadează din închisoare, declanșând o serie de evenimente periculoase și tensionate.

Carroll, fost profesor de engleză și pasionat al operei lui Edgar Allan Poe, este responsabil pentru moartea a 14 femei înainte de capturarea sa. Acum, el plănuiește să se răzbune pe Hardy, dar situația se complică: în timpul detenției, Carroll a reușit să atragă în jurul său un grup de adepți loiali, dispuși să comită crime sau chiar să se sacrifice pentru a-i sprijini planurile.

Primul sezon explorează mai profund motivațiile lui Carroll, inclusiv dorința sa de a-și regăsi soția. În sezonul al doilea, tensiunea crește odată cu apariția unui nou cult de adepți, iar sezonul final îl pune pe Hardy față în față cu un nou caz, în timp ce influența lui Carroll continuă să planeze amenințător.

În distribuție, alături de Purefoy și Bacon, se regăsesc nume precum Natalie Zea, Maggie Grace, Shawn Ashmore, Connie Nielsen și Zuleikha Robinson. Serialul a fost descris ca fiind intens și sumbru; site-ul Comic Book îl cataloghează drept „foarte violent și înfricoșător”, subliniind că „nu există elemente comice care să diminueze violența și tensiunea prezentate”.

Vogue a descris episodul pilot drept „cu adevărat plin de suspans”, în timp ce Chicago Sun-Times a scris: „Povestea nu este strălucită sau sofisticată, dar scenariile sunt pline de răsturnări de situație inteligente care te țin în priză”.

Reacțiile publicului au fost la fel de pozitive: cineva a scris că este „probabil serialul meu preferat din toate timpurile”, iar un alt telespectator l-a considerat „cel mai bun serial văzut în ultimii ani”.

Netflix a readus serialul în grila sa ca parte a unui acord cu Warner Bros Discovery, aceeași colaborare care a permis revenirea unor producții precum „Absența” și „The West Wing”.

Actorul Kevin Bacon, cunoscut pentru rolurile din filme ca „Footloose”, „A Few Good Men”, „Apollo 13”, „JFK și Tremors”, a declarat că a fost atras de televiziune datorită calității crescute a producțiilor.

„Am fost cu adevărat impresionat de scenariu și de modul în care povestea te prinde din prima clipă”, a spus Bacon, înainte de premiera serialului „The Following” în ianuarie 2013. „Este un thriller alert, tensionat și captivant, plin de momente surprinzătoare. Sincer, nu căutam ceva pentru televiziunea de rețea, dar am descoperit o poveste cu adevărat captivantă”.