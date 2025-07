Monden A murit Julian McMahon, actorul care ne-a cucerit în Charmed și Nip/Tuck. Avea doar 56 de ani







Julian McMahon actorul australian, apreciat pentru aparițiile sale din serialelele Charmed, Nip/Tuck și FBI: Most Wanted, dar și pentru rolul negativ din Fantastic Four, s-a stins din viață la vârsta de 56 de ani.

Julian McMahon a fost diagnosticat cu cancer

Vestea a fost confirmată printr-o declarație oferită publicației Deadline de soția actorului, Kelly Paniagua. Aceasta a transmis că Julian McMahon „s-a stins liniștit în această săptămână, după o luptă curajoasă împotriva cancerului.” Soția sa, l-a descris pe Mcmahon ca „soțul ei iubit”.

„Cu inima deschisă, vreau să împărtăşesc lumii faptul că soţul meu iubit, Julian McMahon, a murit în pace săptămâna aceasta, după o luptă curajoasă împotriva cancerului,” a declarat aceasta.

Ea a transmis că familia are nevoie de sprijin și intimitate în aceste momente grele, pentru a-și putea trăi durerea în liniște. A mai spus că își dorește ca toți cei care s-au bucurat de prezența lui McMaoin să continue să găsească bucurie în viață și a mulțumit pentru toate amintirile frumoase pe care le-au împărtășit.

Producătorul serialului FBI:Most Wanted, s-a declarat șocat de moartea actorului

Producătorul serialului FBI: Most Wanted, Dick Wolf, a descris moartea lui Julian McMahon drept „o veste șocantă”, într-o declarație făcută vineri. El a transmis că întreaga echipă Wolf Entertainment este profund îndurerată de decesul actorului și a exprimat condoleanțe familiei acestuia.

Mai multe vedete de la Hollywood i-au adus un omagiu emoționant actorului australian, la scurt timp după anunțul făcut de soția acestuia.

Actrița Rose McGowan, colega sa din serialul Charmed, a fost prima care a transmis un mesaj public: „Julian, forță de geniu, talent sălbatic și umor. Mă rog pentru liniștea ta, pentru familia ta și pentru toți fanii tăi din întreaga lume.”

Ioan Gruffudd, partenerul lui McMahon din Fantastic Four, a transmis la rândul său un mesaj emoționant: „Este o veste extrem de tristă. Deși am jucat roluri de rivali, am avut mereu parte de voie bună și râsete la filmări. Fiecare moment petrecut cu el era o bucurie. A fost o onoare să fiu Dr. Richards alături de Dr. Doom. Inima mea este alături de familia lui. Drum lin, Julian.”

Holly Marie Combs, o altă colegă din Charmed, a postat un montaj video cu amintiri alături de actor și a scris: „Să spui că era unic e puțin. Energia ta, pofta de viață și umorul tău trăznit ne vor lipsi enorm. Bucuria și râsul pe care le-ai adus vor rămâne mereu cu noi. Sper să o regăsești pe prietena noastră și să dansați împreună printre petale de trandafir.”

Actorul a devenit cunoscut pentru interpretarea antagoniștilor

Julian McMahon, născut în 1968 la Sydney, a fost fiul fostului premier australian Sir William „Billy” McMahon. A început ca model în anii 80 și a debutat ulterior în actorie prin telenovela Home and Away.

A intrat în lumea filmului în 1992, în comedia Exchange Lifeguards, și s-a îndreptat rapid spre televiziunea americană, jucând în seriale precumA nother World, Profiler și Will & Grace. Faima internațională a venit odată cu rolul lui Cole Turner, demonul cu suflet de om din Charmed.

Succesul a continuat în Nip/Tuck, unde l-a interpretat pe chirurgul plastician Christian Troy, rol care i-a adus o nominalizare la Globul de Aur. A devenit asociat cu roluri negative marcante, precum Doctor Doom în filmele Fantastic Four, personaj căruia i-a dat voce și în jocul video omonim.

În ultimii ani, a fost cunoscut ca agentul Jess LaCroix în FBI: Most Wanted, iar printre cele mai recente apariții se numără roluri în producțiile The Residence (Netflix), The Surfer și The Supremes at Earl’s All-You-Can-Eat.