International

Nou atac în Rusia. Armata a anunțat că a doborât 148 de drone ucrainene

Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Armata rusă a anunțat luni dimineață că unitățile sale de apărare aeriană au interceptat și doborât 148 de drone ucrainene într-un interval de trei ore. Ministerul Apărării din Rusia a precizat că echipele de intervenție continuă lucrările pentru a restabili alimentarea cu energie electrică pentru aproape jumătate de milion de gospodării afectate de atacurile aeriene.

Incidentul vine după ce, duminică seara, o dronă a ucis un voluntar implicat în apărarea civilă în regiunea Belgorod, situată la granița cu Ucraina, o zonă frecvent vizată de atacurile ucrainene. De asemenea, dronele au lovit un bloc de apartamente în portul Novorossiysk, de la Marea Neagră.

Ministerul Apărării din Rusia a transmis că operațiunea de interceptare a dronelor a avut loc între orele 20:00 și 23:00 (17:00-20:00 GMT) și a vizat în special zonele centrale și sudice ale țării. Oficialii au subliniat că majoritatea atacurilor au fost neutralizate înainte de a provoca pagube semnificative.

Primarul Novorossiysk, Andrei Kravchenko, a declarat că resturile unei drone au lovit un bloc înalt, însă nu s-au înregistrat victime. În schimb, în Crimeea, regiune anexată de Rusia în 2014, guvernatorul Sevastopolului a raportat că orașul a fost ținta a patru atacuri separate cu drone pe parcursul zilei, dintre care șapte au fost doborâte de apărarea aeriană rusă.

Planul de atac în Iran este gata. Care sunt țintele alese de SUA și Israel
Planul de atac în Iran este gata. Care sunt țintele alese de SUA și Israel
Posibile ninsori în zona Capitalei, în următoarele zile. Suspans cu privire la vremea de Paște
Posibile ninsori în zona Capitalei, în următoarele zile. Suspans cu privire la vremea de Paște
În estul Ucrainei, în regiunea Donețk, guvernatorul instalat de Rusia, Andrei Chertkov, a declarat că echipele de reparații au reușit să restabilească energia electrică în orașele Donețk și Makiivka, după atacurile care au vizat infrastructura energetică.

Chertkov a precizat că, inițial, aproape 500.000 de gospodării au rămas fără curent electric, iar lucrările continuă în zonele afectate care încă nu au fost alimentate.

În același timp, echipele de intervenție au început să repare avariile provocate în regiunea Zaporojie, controlată de Rusia, unde întreruperile masive de energie au afectat comunitățile locale. Autoritățile au anunțat că restabilirea serviciilor esențiale continuă, în ciuda intensității atacurilor.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

10:03 - Planul de atac în Iran este gata. Care sunt țintele alese de SUA și Israel
09:50 - Posibile ninsori în zona Capitalei, în următoarele zile. Suspans cu privire la vremea de Paște
09:43 - Operațiunea "Turul Doi Înapoi", încă un fals raport secret. Cum a ajuns Cătălin Predoiu șeful spionajului militar și ...
09:39 - Misiunea Artemis II, în etapa decisivă. Astronauți NASA în apropierea Lunii, după mai bine de 50 de ani. Live text
09:34 - O vitamină poate preveni Alzheimer, potrivit unui sudiu. Trebuie luate zilnic
09:27 - Nou atac în Rusia. Armata a anunțat că a doborât 148 de drone ucrainene

HAI România!

Radu Coșarcă, despre Donald Trump: „Am impresia că văd un film western, că apare bătăușul de la colț”
Radu Coșarcă, despre Donald Trump: „Am impresia că văd un film western, că apare bătăușul de la colț”
Trump despre Ormuz: „Nu mai e problema mea"!
Trump despre Ormuz: „Nu mai e problema mea"!
România, în malaxorul intereselor globale. În ce direcția este trasă țara
România, în malaxorul intereselor globale. În ce direcția este trasă țara

Proiecte speciale