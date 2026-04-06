Nou atac în Rusia. Armata a anunțat că a doborât 148 de drone ucrainene

Armata rusă a anunțat luni dimineață că unitățile sale de apărare aeriană au interceptat și doborât 148 de drone ucrainene într-un interval de trei ore. Ministerul Apărării din Rusia a precizat că echipele de intervenție continuă lucrările pentru a restabili alimentarea cu energie electrică pentru aproape jumătate de milion de gospodării afectate de atacurile aeriene.

Incidentul vine după ce, duminică seara, o dronă a ucis un voluntar implicat în apărarea civilă în regiunea Belgorod, situată la granița cu Ucraina, o zonă frecvent vizată de atacurile ucrainene. De asemenea, dronele au lovit un bloc de apartamente în portul Novorossiysk, de la Marea Neagră.

Ministerul Apărării din Rusia a transmis că operațiunea de interceptare a dronelor a avut loc între orele 20:00 și 23:00 (17:00-20:00 GMT) și a vizat în special zonele centrale și sudice ale țării. Oficialii au subliniat că majoritatea atacurilor au fost neutralizate înainte de a provoca pagube semnificative.

Primarul Novorossiysk, Andrei Kravchenko, a declarat că resturile unei drone au lovit un bloc înalt, însă nu s-au înregistrat victime. În schimb, în Crimeea, regiune anexată de Rusia în 2014, guvernatorul Sevastopolului a raportat că orașul a fost ținta a patru atacuri separate cu drone pe parcursul zilei, dintre care șapte au fost doborâte de apărarea aeriană rusă.

În estul Ucrainei, în regiunea Donețk, guvernatorul instalat de Rusia, Andrei Chertkov, a declarat că echipele de reparații au reușit să restabilească energia electrică în orașele Donețk și Makiivka, după atacurile care au vizat infrastructura energetică.

Chertkov a precizat că, inițial, aproape 500.000 de gospodării au rămas fără curent electric, iar lucrările continuă în zonele afectate care încă nu au fost alimentate.

În același timp, echipele de intervenție au început să repare avariile provocate în regiunea Zaporojie, controlată de Rusia, unde întreruperile masive de energie au afectat comunitățile locale. Autoritățile au anunțat că restabilirea serviciilor esențiale continuă, în ciuda intensității atacurilor.