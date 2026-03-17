Drone detectate în nordul județului Tulcea. Populația alertată, aeronave F-16 în misiune

Sursa foto: Arhiva EVZ
Sistemele de supraveghere ale Ministerul Apărării Naţionale (MApN) au detectat, marţi seara, semnalele unei drone în proximitatea spaţiului aerian naţional, în nordul judeţului Tulcea.

Potrivit unui comunicat al MApN, ţinta a fost semnalată la aproximativ 20 de kilometri nord de Vâlcove.

În urma acestei situaţii, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a transmis, la ora 19:17, un mesaj RO-ALERT pentru informarea populaţiei din zona de nord a judeţului Tulcea.

MApN: Sistemele de apărare aeriană sunt în alertă

Pentru monitorizarea situaţiei, două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române au decolat de la Baza 86 Aeriană Feteşti, la ora 19:22. „Sistemele de apărare aeriană sunt în alertă şi sunt pregătite să intervină, în funcţie de evoluţia situaţiei”, a precizat Ministerul Apărării Naţionale.

