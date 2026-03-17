Drone detectate în nordul județului Tulcea. Populația alertată, aeronave F-16 în misiune
- Maria Dima
- 17 martie 2026, 21:17
Sistemele de supraveghere ale Ministerul Apărării Naţionale (MApN) au detectat, marţi seara, semnalele unei drone în proximitatea spaţiului aerian naţional, în nordul judeţului Tulcea.
Potrivit unui comunicat al MApN, ţinta a fost semnalată la aproximativ 20 de kilometri nord de Vâlcove.
În urma acestei situaţii, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a transmis, la ora 19:17, un mesaj RO-ALERT pentru informarea populaţiei din zona de nord a judeţului Tulcea.
MApN: Sistemele de apărare aeriană sunt în alertă
Pentru monitorizarea situaţiei, două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române au decolat de la Baza 86 Aeriană Feteşti, la ora 19:22. „Sistemele de apărare aeriană sunt în alertă şi sunt pregătite să intervină, în funcţie de evoluţia situaţiei”, a precizat Ministerul Apărării Naţionale.
