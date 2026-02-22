Sunetul RO-Alert, modificat după alerta de la 4:20 dimineața. Când va mai fi folosit tonul vechi

Sunetul sistemului RO-Alert a fost schimbat după mesajul transmis la ora 4:20 dimineața pentru codul roșu de ninsori, alertă care a generat numeroase reacții în spațiul public. Departamentul pentru Situații de Urgență a decis ajustarea tonalității pentru anumite tipuri de notificări, însă semnalul sonor utilizat până acum nu va fi eliminat complet, urmând să fie păstrat pentru situații de maximă gravitate.

În noaptea de marți spre miercuri, locuitorii Capitalei au fost treziți de un mesaj RO-Alert privind un cod roșu de ninsori abundente. Momentul ales pentru transmiterea notificării a stârnit nemulțumiri, iar șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a intervenit public pentru a clarifica situația.

„Văzând comentariile referitoare la mesajul RO-Alert emis de ISU B-IF în cursul nopții, doresc să clarific unele aspecte. RO-Alert se transmite atunci când este emis cod roșu de intemperii, în baza unei proceduri aprobate. Ora la care a fost transmis mesajul era una limită, în care o parte dintre locuitori plecau sau se pregăteau să plece la muncă. Este dificil să spui că nu vrei să deranjezi, fără a ține cont de persoanele care nu se află în locuințe, care circulă pe străzi sau urmează să plece la serviciu”, a scris Raed Arafat, joi pe Facebook.

Ulterior, la două zile după episodul legat de ninsoare, bucureștenii au primit o nouă alertă, referitoare la dispariția unui copil, însă de această dată însoțită de un sunet de notificare simplă. Surse Digi24 au confirmat că tonalitatea utilizată anterior va rămâne activă, dar va fi rezervată exclusiv alertelor considerate grave.

Raed Arafat a explicat că mesajele RO-Alert sunt emise pe baza informărilor primite de la Administrația Națională de Meteorologie și sunt transmise direct din dispecerat, fără a fi necesare aprobări suplimentare. Potrivit acestuia, un cod roșu de ninsoare și viscol presupune riscuri serioase pentru populație, de la copaci doborâți și cabluri electrice rupte până la obiecte smulse de vânt.

„Înțelegem situația și ne cerem scuze pentru disconfortul creat unor persoane, însă solicităm înțelegere, deoarece alertele sunt transmise pentru protejarea celor care sunt sau pot fi expuși riscurilor”, a continuat el.

Șeful DSU a subliniat că, într-o zonă aflată sub cod roșu, nu se poate face diferența între persoanele aflate în siguranță în locuințe și cele care sunt sau urmează să fie expuse pericolelor, în lipsa unei imagini exacte a situației din teren.

Sistemul RO-Alert a fost introdus oficial în 2018, după o perioadă de testare tehnică și operațională. Primul test public, realizat în vara acelui an, a presupus transmiterea simultană a unui semnal distinct pe milioane de telefoane mobile din România. Lansarea oficială a avut loc în septembrie 2018.

RO-Alert nu funcționează ca o aplicație care trebuie descărcată, ci utilizează tehnologia Cell Broadcast, integrată în rețelele operatorilor de telefonie mobilă. Astfel, mesajele pot fi trimise către toate dispozitivele compatibile aflate într-o anumită zonă geografică. Notificările apar direct pe ecran și sunt însoțite de un semnal sonor specific.

Implementarea sistemului a avut ca scop îmbunătățirea capacității de reacție a autorităților în cazul dezastrelor naturale, al fenomenelor meteorologice severe sau al altor situații care pot pune în pericol viața populației. De la lansare, RO-Alert a fost utilizat pentru avertizări meteo, incendii și alte evenimente care au impus informarea rapidă a cetățenilor.

În timp, mecanismul a fost adaptat pentru a permite transmiterea mesajelor și în limba engleză, mai ales în zonele turistice sau în situații cu impact internațional. Autoritățile organizează periodic teste pentru verificarea funcționării sistemului și familiarizarea populației cu tipul de alertă. RO-Alert nu are un inventator individual, fiind rezultatul colaborării dintre instituții publice și operatori privați, într-un proiect coordonat la nivel guvernamental și dezvoltat etapizat pe parcursul mai multor ani.