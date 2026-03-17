Rusia a trimis 21 de drone către România. Radu Miruță a explicat ce s-a întâmplat la graniță

Un nou episod tensionat a avut loc la granița României, după ce 21 de drone s-au îndreptat spre teritoriul național în cursul nopții, în contextul atacurilor lansate de Rusia asupra unor zone din Ucraina aflate în apropierea frontierei. Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat marți că niciuna dintre drone nu a pătruns în spațiul aerian românesc, însă situația a fost atent monitorizată de structurile militare.

Incidentul vine într-un moment sensibil, marcat de intensificarea atacurilor în regiune și de temerile legate de securitatea frontierelor estice ale NATO.

Radu Miruță a explicat că, deși dronele s-au apropiat de România, acestea nu au încălcat spațiul aerian național.

"Situaţia de la Plauru de noaptea trecută nu a presupus o incursiune în spaţiul aerian românesc. Azi noapte au venit 21 de drone înspre România, nu au intrat în România. Se întâmplă uneori să mai intre într-o porţiune foarte îngustă.

Nu tot timpul putem să prindem pe radare aceste situaţii. E o chestiune de relief, e o chestiune şi de zona în care se poate angaja o dronă, că nu poţi să dai o dronă jos dacă asta presupune explozia deasupra a două-trei case. Armata Română analizează toate aceste scenarii", a declarat ministrul Apărării.

Declarațiile au fost făcute la Parlament, în fața jurnaliștilor, în contextul îngrijorărilor privind siguranța populației din zonele de frontieră.

Ministerul Apărării Naționale a confirmat că bucăți de drone au fost găsite în zona localității Plauru, din județul Tulcea, după atacurile din noaptea precedentă.

De asemenea, două aeronave F-16 au fost ridicate pentru monitorizarea situației aeriene, în cadrul procedurilor standard aplicate în astfel de cazuri.

Prezența fragmentelor de drone pe teritoriul României a fost confirmată și în episoade anterioare, în special în contextul atacurilor asupra porturilor ucrainene de la Dunăre.

Situația din regiune a fost complicată și de un incident produs în Republica Moldova, unde o dronă a fost descoperită pe un câmp, la aproximativ 500 de metri de frontiera cu Ucraina.

Autoritățile moldovene au anunțat că, în urma verificărilor, dispozitivul era activ și conținea un mecanism explozibil, ceea ce a ridicat nivelul de alertă în zonă.

În același context, ministrul Apărării a făcut referire și la declarațiile venite din Iran, precizând că acestea nu vizează direct o amenințare militară la adresa României.

„Declarațiile explicite menționate ieri făceau referire la situația politică și juridică, deci nu la situația militară. Eu vă spun că suntem foarte responsabili. S-au analizat toate variantele deciziei de săptămâna trecută din Parlamentul României, de pe teritoriul național trupele SUA nu vor pleca încărcate cu bombe, cu diverse alte componente explozibile”, a explicat Miruță.

Oficialul a subliniat că România dispune de capacități defensive în cazul unor eventuale amenințări balistice.

Situația de securitate a fost analizată recent și în cadrul Consiliului Suprem de Apărare a Țării, unde s-a discutat despre dislocarea temporară a unor echipamente și forțe militare americane pe teritoriul României.

Ulterior, Parlamentul a aprobat solicitarea președintelui Nicușor Dan privind această măsură, în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al riscurilor regionale.

Prezența militară americană este considerată de autorități un factor de descurajare și un element important pentru consolidarea securității naționale.