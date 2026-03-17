Atacuri cu drone lângă România. Fragmente semnalate în zona Plauru, Tulcea

Ministerul Apărării anunță noi atacuri în Ucraina, aproape de granița cu România. Fragmente de dronă au fost semnalate în zona Plauru, județul Tulcea.

Ministerul Apărării a anunțat, marți dimineață, că forțele ruse au reluat atacurile asupra unor obiective din Ucraina, în apropierea frontierei fluviale cu România, în județul Tulcea. Astfel, autoritățile române au semnalat posibila cădere pe teritoriul național a unor elemente provenite de la un vehicul aerian, în zona localității Plauru.

„La primele ore ale dimineţii de marţi, 17 martie, forţele ruse au executat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile şi de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, în judeţul Tulcea. Două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române din serviciul de luptă Poliţie Aeriană au decolat, în jurul orei 01.40, din Baza 86 Aeriană de la Feteşti”, a anunţat, marţi dimineaţă, Ministerul Apărării.

Autoritățile au activat mecanismele de alertare pentru locuitorii din nordul județului Tulcea. Centrul Naţional Militar de Comandă a informat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, iar la ora 1.55 a fost transmis un mesaj RO-Alert.

„Au fost raportate elemente de vehicul aerian căzute pe teritoriul naţional în zona localităţi Plauru. După încetarea alertei aeriene, în jurul orei 3.00, o echipă de cercetare a început verificări în teren”, precizează sursa citată.

Până în acest moment, echipele trimise în zonă nu au identificat locul exact al impactului. Operațiunile de căutare vor fi reluate în condiții mai bune de vizibilitate.

„Căutările vor continua odată cu îmbunătăţirea vizibilităţii. MApN a informat şi informează în timp real structurile aliate cu privire la situaţiile generate de atacuri, rămânând în contact permanent cu acestea”, se mai arată în comunicatul Ministerului Apărării.