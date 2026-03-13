Încă o dronă a fost surprinsă deasupra județului Tulcea. Armata a ridicat mai multe avioane de luptă

Locuitorii județului Tulcea, din apropierea graniței cu Ucraina, au primit vineri dimineața, în jurul orei 10:05, un mesaj Ro-Alert legat de prezența unei drone. Aceștia au fost sfătuiți să rămână în locuințe și să stea la distanță de geamuri și pereții exteriori. Mai mulți localnici din Pardina au surprins imagini cu drona care zbura deasupra comunei. MApN a ridicat mai multe avioane F-16.

Mesajul a fost transmis pentru localitățile din nordul județului.

Incidentul survine în contextul tensiunilor generate de războiul declanșat de Rusia în Ucraina, iar autoritățile continuă să monitorizeze zona pentru a preveni orice risc suplimentar.

Pe 22 februarie, locuitorii județului Tulcea, aflați în zona de graniță cu Ucraina, au primit un prim mesaj RO-ALERT, în jurul orei 18:15, avertizând asupra riscului căderii unor obiecte din spațiul aerian. Joi, autoritățile transmise alte două avertismente similare, iar Ministerul Apărării Naționale a confirmat că drone rusești au încălcat spațiul aerian al României.

Alerta aeriană a fost ridicată la ora 10:12. Conform procedurilor de poliție aeriană, două aeronave F-16 Fighting Falcon de la Baza Aeriană Fetești au decolat la ora 09:04 pentru misiuni de cercetare și monitorizare. Piloții au confirmat contactul radar cu o țintă situată la aproximativ 9 kilometri de Chilia Veche, pe teritoriul Ucrainei.

Drona a fost distrusă de sistemele de apărare antiaeriană ucrainene la ora 09:13, la circa 100 de metri de localitate. Având în vedere apropierea de graniță, echipe specializate au fost pregătite să intervină pentru verificarea eventualelor resturi căzute pe teritoriul României.

Tot pe 22 februarie, în jurul orei 7:15, locuitorii din Tulcea au primit un nou mesaj RO-ALERT, al patrulea avertisment emis de autoritățile naționale începând cu începutul săptămânii, pe fondul războiului declanșat de Rusia în Ucraina. În mesaj, populația era sfătuită să rămână calmă și să se adăpostească în beciuri sau în adăposturi de protecție civilă, din cauza posibilității căderii unor obiecte din spațiul aerian.

La finalul lunii ianuarie, nordul județului Tulcea fusese deja vizat de un mesaj RO-ALERT, ca urmare a unui atac cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Ministerul Apărării Naționale a precizat că situația a fost monitorizată cu ajutorul mijloacelor de supraveghere aeriană ale armatei române și că nu au fost înregistrate încălcări ale spațiului aerian național, deși atacurile Rusiei asupra infrastructurii ucrainene din zona Dunării continuau.

Potrivit MApN, în dimineața zilei de 18 ianuarie, sistemele radar au detectat mai multe drone ale Federației Ruse, aflate la aproximativ 10 kilometri nord de frontiera cu România, evoluând în spațiul aerian ucrainean. Oficialii au confirmat că grupul de drone a fost identificat de sistemul de supraveghere radar și monitorizat pentru siguranța spațiului aerian românesc.