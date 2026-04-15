România a ridicat din nou avioanele F-16 în județul Tulcea. Sistemele de apărare antiaeriană, trecute în poziții de tragere

România a intrat din nou în alertă aeriană în noaptea de miercuri, 15 aprilie, în județul Tulcea, după ce forțele Federației Ruse au atacat repetat obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în apropierea frontierei fluviale cu România. „Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române din Serviciul de luptă Poliție Aeriană au decolat din Baza 86 Aeriană de la Fetești, iar sistemele de apărare antiaeriană au fost trecute în poziții de tragere”, a anunțat MApN.

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că, în urma detectării unei grupări de drone care evolua în apropierea spațiului aerian al României, pe direcția Vâlcove, au fost declanșate procedurile de alertare.

„Ca urmare a detectării unei grupări de drone care evolua în apropierea spațiului aerian al României (pe directia Vâlcove), Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, fiind transmis, la ora 02.37, un mesaj RO-Alert”, a mai precizat MApN.

În paralel, autoritățile au mobilizat resursele de apărare aeriană și au trecut sistemele antiaeriene în poziții de tragere, ca măsură preventivă.

În același context, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de Poliție Aeriană, au decolat din Baza 86 Aeriană Fetești. Măsura a fost luată pentru monitorizarea evoluției dronelor și protejarea spațiului aerian național.

La câteva ore după primul incident, autoritățile au detectat un nou grup de drone care se deplasa către zona Ismail, ceea ce a dus la emiterea unui al doilea mesaj RO-Alert, la ora 05.08. Situația a fost monitorizată în timp real de structurile militare, fără ca dronele să pătrundă în spațiul aerian al României.

„Nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național. Starea de alertă aeriană a încetat la ora 5.42”, a mai precizat MApN în comunicatul emis.

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că forțele armate continuă să mențină măsurile de supraveghere și coordonare pentru protejarea populației și a teritoriului, în contextul evoluțiilor de securitate din regiune.