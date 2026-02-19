Cum a luat naștere sistemul RO-Alert, care a iritat mulți bucureșteni, miercuri dimineață. Giganții globali de la care s-a inspirat România

Sistemul RO-Alert, care a iritat mulți bucureșteni, miercuri dimineață, a fost lansat în 2018 pentru a transmite rapid mesaje de urgență populației. Cine a dezvoltat platforma, cum funcționează și care au fost etapele implementării în România.

Alerta transmisă de Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă (DSU) miercuri dimineață, la ora 04.20, pentru cod roşu de ninsori în București, i-a scos din sărite pe unii locuitori ai Capitalei, care au criticat pe Facebook autoritățile.

După valul de nemulțumiri, Raed Arafat a apărat instituția pe care o reprezintă, precizând că mesajul a fost emis conform procedurilor aplicate în astfel de situații critice. În rândurile următoare, găsiți informații despre cine a pus la punct sistemul RO-Alert și cum a fost implementat în România.

În vara anului 2018, milioane de telefoane mobile din România au emis simultan un sunet puternic, diferit de orice notificare obișnuită. Era primul test public al sistemului RO-Alert, mecanismul național creat pentru avertizarea rapidă a populației în situații de urgență. Lansarea oficială a avut loc în septembrie același an, după o perioadă de testare tehnică și operațională.

RO-Alert nu este o aplicație care trebuie descărcată. Sistemul funcționează prin tehnologia Cell Broadcast, integrată în rețelele de telefonie mobilă, ceea ce permite trimiterea mesajelor către toate telefoanele compatibile aflate într-o anumită zonă geografică. Mesajele apar pe ecran însoțite de un semnal sonor distinct și nu pot fi ignorate ușor.

Implementarea a venit în contextul nevoii de a îmbunătăți reacția autorităților în fața dezastrelor naturale, a fenomenelor meteorologice severe sau a altor situații care pot pune în pericol viața populației.

Dezvoltarea și introducerea sistemului au fost coordonate de Ministerul Afacerilor Interne, instituția responsabilă de gestionarea situațiilor de urgență la nivel național. Decizia de implementare a venit după mai mulți ani de analiză și documentare privind sistemele similare utilizate în alte state.

Autoritățile române au studiat modele deja funcționale în țări precum Statele Unite sau Japonia, unde mecanismele de alertare rapidă erau utilizate de mai mult timp pentru cutremure, uragane sau alte situații critice. În România, necesitatea unui astfel de sistem a fost discutată în special după episoade repetate de fenomene meteorologice extreme și alte evenimente cu impact major asupra populației.

MAI a stabilit cadrul legal și procedural. A fost definit cine poate transmite alertele, în ce condiții și pentru ce tipuri de evenimente. Inspectoratele pentru situații de urgență și alte structuri abilitate au primit competența de a iniția mesajele în funcție de gravitatea situației.

Componenta tehnică a fost realizată și este administrată de Serviciul de Telecomunicații Speciale. Instituția a dezvoltat platforma prin care sunt generate și transmise mesajele de alertă către operatorii de telefonie mobilă.

Rolul STS este esențial în funcționarea sistemului. Platforma trebuie să asigure transmiterea simultană a mesajelor către un număr foarte mare de utilizatori, într-un interval scurt de timp, fără blocaje sau întârzieri. În plus, sistemul permite delimitarea geografică precisă a zonei afectate, astfel încât mesajele să fie recepționate doar de persoanele aflate în aria de risc.

Înainte de lansarea oficială, au fost efectuate teste tehnice împreună cu operatorii de telefonie mobilă pentru a verifica compatibilitatea rețelelor și capacitatea de distribuție a mesajelor.

Funcționarea RO-Alert depinde de colaborarea cu operatorii de telecomunicații. Aceștia au integrat tehnologia Cell Broadcast în infrastructura proprie, astfel încât mesajele generate de platforma STS să ajungă direct pe telefoanele utilizatorilor.

Spre deosebire de mesajele SMS clasice, alertele nu sunt trimise individual către fiecare număr de telefon. Ele sunt difuzate prin celulele rețelei mobile, ceea ce permite transmiterea simultană către toate dispozitivele compatibile dintr-o zonă determinată. Sistemul nu colectează date personale și nu identifică destinatarii individuali.

Compatibilitatea depinde de tipul telefonului și de setările acestuia. Majoritatea dispozitivelor moderne au activată implicit recepționarea alertelor de urgență.

După 2018, RO-Alert a fost utilizat în numeroase situații, de la avertizări meteorologice severe până la incendii sau alte evenimente care necesitau informarea rapidă a populației. Mesajele sunt redactate într-o formă scurtă și clară și includ recomandări privind comportamentul de urmat.

În timp, sistemul a fost ajustat pentru a permite transmiterea mesajelor și în limba engleză, în special în zonele turistice sau în situațiile cu impact internațional. De asemenea, autoritățile efectuează periodic teste publice pentru a verifica funcționarea mecanismului și pentru a familiariza populația cu tipul de alertă.

RO-Alert nu are un inventator individual. Este rezultatul colaborării dintre instituții publice și operatori privați, într-un proiect coordonat la nivel guvernamental. De la faza de analiză și până la implementarea tehnică, sistemul a fost construit etapizat, pe parcursul mai multor ani.

Astăzi, platforma reprezintă principalul instrument de avertizare rapidă a populației din România. Funcționarea sa depinde de infrastructura tehnică, de deciziile operative ale autorităților și de cooperarea dintre instituțiile implicate.