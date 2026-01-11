Taxă pentru câinii fără stăpân. Cine va plăti pentru maidanezii de lângă București

Comunca Corbeanca din județul Ilfov a introdus, la 1 ianuarie 2026, o taxă anuală de 25 de lei pe gospodărie pentru îngrijirea câinilor fără stăpân, în timp ce deținerea animalelor de companie în locuințele colective rămâne reglementată de hotărâri locale, precum Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 22/2007, și de regulamentele asociațiilor de proprietari.

Taxa specială se aplică doar locuitorilor comunei Corbeanca, pe gospodărie, nu pe persoană fizică. Proiectul inițial prevedea 50 de lei pentru persoane fizice și 200 de lei pentru firme, însă amendamentul edilului Ștefan-Adrian Apăteanu a redus suma la jumătate și a scutit persoanele juridice, fiind aprobat de consilieri.

Sumele colectate vor fi folosite exclusiv pentru capturarea, transportul, sterilizarea și îngrijirea câinilor fără stăpân de pe raza comunei. Autoritatea locală se angajează să asigure transparența în cheltuirea banilor publici.

O parte dintre locuitorii comunei s-au declarat nemulțumiți de noua taxă, invocând venituri mici și cheltuieli tot mai mari. Un locuitor cu doi câini și patru copii a declarat pentru Digi24 că nu consideră corect să plătească pentru întreținerea câinilor fără stăpân.

Edilul comunei, Ștefan-Adrian Apăteanu, susține că taxa este necesară pentru acoperirea costurilor ridicate de capturare și îngrijirea câinilor, menționând că pentru aproximativ 6.000 de gospodării suma colectată va fi de 150.000 de lei anual, echivalentul a mai puțin de 2 lei pe lună pe gospodărie.

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 22/2007 permite deținerea câinilor și pisicilor în locuințele colective, condiționată de respectarea normelor de igienă, sănătate publică și conviețuire. Documentul nu stabilește un număr maxim de animale, dar introduce criterii care pot limita efectiv animalele din apartamente.

Proprietarii trebuie să prevină orice disconfort pentru vecini, precum zgomot, miros sau comportament agresiv. În caz de nerespectare a regulilor, autoritățile pot interveni și aplica sancțiuni, indiferent de numărul de animale, iar modelul este relevant și pentru alte administrații locale.

Asociațiile de proprietari pot stabili reguli privind accesul în spațiile comune, curățenia, utilizarea liftului sau orarele plimbărilor animalelor, completând normele din hotărârile locale. Regulamentele devin obligatorii pentru toți proprietarii odată aprobate conform statutului asociației.

Conflictele apar de regulă în caz de zgomot, miros sau lipsă de igienă, iar asociația poate sesiza autoritățile locale sau poliția. HCL Sector 4 nr. 22/2007 permite sancționarea proprietarilor pentru nerespectarea normelor de conviețuire, indiferent de numărul animalelor din apartament.