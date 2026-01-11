În ce condiții mai poți ține un câine sau o pisică la bloc. Decizia luată de autorități produce controverse în România

Numărul de câini și pisici permis într-un apartament nu este stabilit printr-o lege unică, valabilă în toată România. În practică, regulile pornesc de la hotărâri ale consiliilor locale, completate de regulamentele interne ale asociațiilor de proprietari.

Un exemplu clar este Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 22/2007, care reglementează explicit modul în care pot fi deținute animalele de companie în locuințele colective.

Această hotărâre este relevantă nu doar pentru locuitorii Sectorului 4, ci și ca model de interpretare, deoarece multe administrații locale din țară au preluat principii similare.

Hotărârea stabilește că deținerea animalelor de companie în apartamentele de bloc este permisă, însă condiționată de respectarea normelor de igienă, sănătate publică și conviețuire. Textul nu fixează un număr standard de câini sau pisici, dar introduce criterii care pot duce, indirect, la limitări.

Documentul precizează că animalele nu trebuie să producă disconfort vecinilor prin zgomot, miros sau comportament agresiv și că proprietarul este responsabil pentru prevenirea oricăror efecte negative asupra celorlalți locatari.

În cazul în care aceste condiții nu sunt respectate, autoritățile pot interveni, iar sancțiunile sunt aplicabile indiferent de numărul efectiv de animale.

Asociația de proprietari intră în ecuație pentru că legea îi conferă atribuții directe în gestionarea spațiilor comune și a conviețuirii în imobilele colective. Regulamentele de ordine interioară pot detalia reguli privind animalele de companie, inclusiv obligații suplimentare față de cele prevăzute în hotărârile locale.

Asociația nu poate interzice în mod absolut deținerea animalelor de companie, însă poate stabili reguli privind accesul în spațiile comune, curățenia, utilizarea liftului sau orarele în care animalele pot fi scoase la plimbare. Aceste reguli devin obligatorii pentru toți proprietarii odată ce sunt aprobate conform statutului asociației.

Conflictele apar, de regulă, atunci când vecinii reclamă zgomot excesiv, miros persistent sau lipsa igienei. În aceste situații, asociația poate sesiza autoritățile locale sau poliția locală, care verifică respectarea hotărârii de consiliu local.

HCL Sector 4 nr. 22/2007 permite sancționarea proprietarilor care nu respectă normele de conviețuire, indiferent dacă aceștia au un animal sau mai multe. Practic, problema nu este câți câini sau câte pisici sunt în apartament, ci efectul lor asupra celorlalți locatari.

Una dintre cele mai răspândite idei este aceea că există un număr maxim legal de câini sau pisici permis într-un apartament. HCL Sector 4 nu stabilește o astfel de limită numerică. În schimb, introduce criterii calitative, legate de sănătate publică și confort.

Această abordare explică de ce, în practică, un apartament poate avea mai multe animale fără probleme legale, în timp ce un singur animal poate genera sancțiuni dacă produce disconfort constant.

Hotărârea prevede posibilitatea aplicării de sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea normelor, iar acestea pot fi dublate de măsuri dispuse de asociația de proprietari. În cazuri repetate, conflictele pot ajunge inclusiv în instanță, mai ales atunci când vecinii invocă afectarea dreptului la folosință normală a locuinței.

Creșterea numărului de animale de companie în mediul urban, combinată cu densitatea ridicată a locuirii la bloc, face ca hotărârile locale precum HCL Sector 4 nr. 22/2007 să fie invocate tot mai des. Autoritățile și asociațiile de proprietari sunt puse în situația de a arbitra între dreptul la viață privată și dreptul la un mediu de trai sănătos.