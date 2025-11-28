Românii riscă amenzi mari dacă nu respectă regulile pentru animalele de companie. Un botoșănean, sancționat cu 1.600 de lei

Românii care au animale de companie pot primi amenzi mari dacă nu respectă regulile impuse. Un botoșănean a fost sancționat după ce a fost oprit de un echipaj al Poliției Locale în timp ce își plimba câinele în jurul blocului.

Amenzile pentru proprietarii de animale de companie pot fi ridicate atunci când regulile nu sunt respectate. Atunci când își scot câinele la plimbare, proprietarii trebuie să respecte regulile și să aibă accesoriile necesare. În funcție de talia animalului, aceștia trebuie să folosească lesa, botnița și să curețe de fiecare dată după patruped.

Un bărbat din Botoșani a primit o amendă de 1.600 de lei după ce nu a respectat regulile privind plimbarea animalelor de companie. El își plimba câinele, un bichon, când a fost oprit de polițiști pentru un control de rutină.

Botoșăneanul nu avea câinele în lesă, nu avea carnetul de sănătate care trebuie purtat la fiecare plimbare și nici pungile necesare pentru a strânge după animal.

În final, a primit o amendă de 1.600 de lei, nivelul maxim prevăzut.

Românii care locuiesc la bloc pot primi amenzi de până la 2.500 de lei dacă nu respectă regulile privind animalele de companie. Prevederile se aplică și celor care improvizează adăposturi pentru animale în jurul blocului.

Cei care locuiesc în blocurile din Sectorul 3 al Capitalei și care au animale de companie pot primi amenzi de până la 2.500 de lei dacă nu respectă regulile. Aceștia pot fi sancționați pentru câini considerați agresivi sau pentru lipsa îngrijirii igienice a animalelor.

Amenzi vor primi și cei care improvizează adăposturi pentru animale în fața blocului sau le lasă mâncare fără să curețe după ele. În acest context, multe persoane din sectorul 3 spun că susțin măsura Primăriei.