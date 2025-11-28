Social

Românii riscă amenzi mari dacă nu respectă regulile pentru animalele de companie. Un botoșănean, sancționat cu 1.600 de lei

Comentează știrea
Românii riscă amenzi mari dacă nu respectă regulile pentru animalele de companie. Un botoșănean, sancționat cu 1.600 de leiCâine. Sursa foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

Românii care au animale de companie pot primi amenzi mari dacă nu respectă regulile impuse. Un botoșănean a fost sancționat după ce a fost oprit de un echipaj al Poliției Locale în timp ce își plimba câinele în jurul blocului.

Bărbatul a primit o amendă de 1.600 de lei

Amenzile pentru proprietarii de animale de companie pot fi ridicate atunci când regulile nu sunt respectate. Atunci când își scot câinele la plimbare, proprietarii trebuie să respecte regulile și să aibă accesoriile necesare. În funcție de talia animalului, aceștia trebuie să folosească lesa, botnița și să curețe de fiecare dată după patruped.

Un bărbat din Botoșani a primit o amendă de 1.600 de lei după ce nu a respectat regulile privind plimbarea animalelor de companie. El își plimba câinele, un bichon, când a fost oprit de polițiști pentru un control de rutină.

Câine

Câine. Sursa foto: Freepik

De ce a fost amendat

Botoșăneanul nu avea câinele în lesă, nu avea carnetul de sănătate care trebuie purtat la fiecare plimbare și nici pungile necesare pentru a strânge după animal.

Anatomia scandărilor și felicitărilor de la Congresul al XIV-lea. Cum se surpa regimul Ceaușescu. 28 noiembrie 1989
Anatomia scandărilor și felicitărilor de la Congresul al XIV-lea. Cum se surpa regimul Ceaușescu. 28 noiembrie 1989
CFR modifică vânzarea biletelor. Ce trebuie să știe românii care vor călători cu trenul în decembrie
CFR modifică vânzarea biletelor. Ce trebuie să știe românii care vor călători cu trenul în decembrie

În final, a primit o amendă de 1.600 de lei, nivelul maxim prevăzut.

Cei care improvizează adăposturi pentru animale în fața blocului și nu curăță riscă să fie amendați

Românii care locuiesc la bloc pot primi amenzi de până la 2.500 de lei dacă nu respectă regulile privind animalele de companie. Prevederile se aplică și celor care improvizează adăposturi pentru animale în jurul blocului.

Cei care locuiesc în blocurile din Sectorul 3 al Capitalei și care au animale de companie pot primi amenzi de până la 2.500 de lei dacă nu respectă regulile. Aceștia pot fi sancționați pentru câini considerați agresivi sau pentru lipsa îngrijirii igienice a animalelor.

Amenzi vor primi și cei care improvizează adăposturi pentru animale în fața blocului sau le lasă mâncare fără să curețe după ele. În acest context, multe persoane din sectorul 3 spun că susțin măsura Primăriei.

2
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

10:00 - Anatomia scandărilor și felicitărilor de la Congresul al XIV-lea. Cum se surpa regimul Ceaușescu. 28 noiembrie 1989
09:54 - Sorin Paul Suciu, noul CEO al grupului Artmark
09:47 - Tot mai puțini oameni aleg să se mute în Regatul Unit. Cifrele sunt fără precedent
09:34 - CFR modifică vânzarea biletelor. Ce trebuie să știe românii care vor călători cu trenul în decembrie
09:25 - Secretele Steel Dome, dezvăluite. Turcia construiește un scut aerian „impenetrabil”
09:17 - Olympique Lyon a învins cu 6-0 echipa Maccabi Tel Aviv. Victorii pentru Bologna și Stuttgart în Liga Europa

HAI România!

Desfrâul birocratico-sexual -formă de oboseală națională
Desfrâul birocratico-sexual -formă de oboseală națională
Frații Tate la DIICOT, la controlul judiciar
Frații Tate la DIICOT, la controlul judiciar
Unde fugem, nea Ilie? Hai LIVE cu Turcescu
Unde fugem, nea Ilie? Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale