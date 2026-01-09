Pisicile de rasă cu probleme genetice, în atenția Uniunii Europene. Reguli noi pentru crescători

Uniunea Europeană se pregătește să introducă norme mai stricte privind comerțul și reproducerea animalelor de companie de rasă, o măsură ce vizează în special reducerea răspândirii bolilor genetice care apar, în general, din cauza reproducerii iresponsabile între animale. Selecția excesivă pentru anumite trăsături fizice și comportamente, care pot părea adorabile la prima vedere, reduc diversitatea genetică și cresc riscul de malformații și boli genetice ereditare. Printre acestea se numără anumite rase de pisici pe care UE vrea să le interzică, cum ar fi Spynx-ul și pisicile cu urechi pliate.

Autoritățile olandeze au anunțat că, începând cu 1 ianuarie 2026, este interzisă deținerea pisicilor cu urechi pliate, precum Scottish Fold, și a pisicilor fără blană, cum este Sphynx, din motive legate de bunăstarea animalelor. Oficialii susțin că aceste trăsături sunt asociate cu probleme genetice care cauzează suferință animalelor.

Mutațiile care determină urechile pliate afectează cartilajul, provocând durere, rigiditate a articulațiilor, schiopătare și, în cazuri severe, paralizie, iar lipsa blănii împiedică reglarea temperaturii și crește riscul de probleme ale pielii și infecții.

Noile reguli nu obligă proprietarii actuali să renunțe la animalele deja deținute, însă pisicile născute după 1 ianuarie 2026 sau fără microcip pot atrage amenzi de 1.500 de euro. Pisicile cu urechi pliate sau fără blană nu vor mai putea participa la expoziții, concursuri sau competiții, fără nicio excepție

Organizațiile veterinare, inclusiv KNMvD și Uniunea Europeană a Medicilor Veterinari, au sprijinit măsura, în timp ce unii crescători și proprietari și-au exprimat opoziția, susținând că animalele nu ar suferi, avertizând asupra riscului creșterii importurilor ilegale. În aceste condiții, veterinarii au atras atenția că animalele din aceste rase, în cele mai multe cazuri, au nevoie de operații pentru a putea respira normal, iar costurile pot ajunge la mii de euro, câteodată chiar mai scump decât prețul actual al animalului.

Comisia Europeană a salutat acordul dintre Parlamentul European și Consiliul UE privind prima legislație europeană dedicată bunăstării câinilor și pisicilor, care va reglementa modul în care acestea sunt crescute, vândute sau adoptate. Noua legislație prevede standarde uniforme pentru creștere, adăpostire și îngrijire în unitățile profesionale.

Noile reguli obligă personalul responsabil să urmeze instruiri specifice, interzice reproducerea și expunerea în concursuri a animalelor cu trăsături extreme și include măsuri pentru prevenirea comerțului ilegal, prin microcipare și înregistrare în baze de date interoperabile. Regulamentul va impune și cerințe de responsabilitate a proprietarilor, inclusiv avertismente pentru publicitatea online, și va stabili un sistem de verificare pentru a confirma autenticitatea anunțurilor de vânzare.

Excepțiile sunt clar definite, precum cazul fermierilor care găzduiesc pisici libere în mediul rural. După adoptare formală, legislația va fi publicată în Jurnalul Oficial în cursul anului 2026 și va începe să se aplice doi ani mai târziu, cu excepția anumitor prevederi supuse unor perioade de tranziție, potrivit ec.europa.eu.

Legislația actuală a Uniunii Europene prevede că pisicile și câinii comercializați între statele membre trebuie să provină din unități înregistrate la autoritățile naționale competente, însă lipsa resurselor și a controlului eficient permite unor crescători să țină animalele în condiții deplorabile.

Cazuri recente, precum descoperirea unei ferme ilegale de câini în Lituania și investigații ale organizației USPCA, arată că fermele de reproducere pentru animale de companie permit obținerea de profituri uriașe în detrimentul bunăstării animalelor, iar comerțul online al raselor cu trăsături extreme agravează problemele de sănătate.

Reproducerea excesivă și selecția pentru trăsături „dorite” cresc riscul de boli genetice, probleme respiratorii, picioare deformate și pierderea vederii, iar animalele sunt adesea abandonate după ce „moda” lor trece. Conform raportului „Illegal Pet Trade: Game Over”, 99% dintre cetățeni și autorități susțin ca toți crescătorii de pisici și câini să fie trași la răspundere și înregistrați, cu numărul de înregistrare vizibil pentru cumpărători.

Pisicile de rasă pură suferă frecvent de afecțiuni genetice debilitante ca urmare a selecției excesive pentru trăsături estetice și reproducere controlată. Printre cele mai afectate rase se numără Persanii, care pot dezvolta boli renale polichistice, tulburări ale pielii, probleme dentare și sindromul obstructiv brahicefalic, Bengal, predispus la cataractă, atrofie retiniană progresivă și cardiomiopatie hipertrofică, precum și Ragdoll și Maine Coon, care pot suferi de cardiomiopatie hipertrofică și afecțiuni renale.

Alte rase cu probleme genetice includ Siamese, Exotic Shorthairs, Scottish Fold și Manx, care pot prezenta deformări ale scheletului, probleme respiratorii, artrită și tulburări ale sistemului nervos. Medicii veterinari atrag atenția că toate rasele pure sunt, prin definiție, inbred și predispose la boli ereditare, iar mulți proprietari nu recunosc suferința animalelor.

Autoritatea olandeză NVWA a emis în 2024 primul avertisment oficial unui crescător de Sphynx, pisici fără blană, a căror reproducere este interzisă prin lege din cauza caracteristicilor dăunătoare. Lipsa blănii și a firelor tactile le face vulnerabile la arsuri solare, hipotermie, infecții ale pielii și urechilor, afectează percepția senzorială și comunicarea cu alte pisici și crește riscul de infecții respiratorii în primele săptămâni de viață.

Pisicile Sphynx necesită o îngrijire specială permanentă, inclusiv băi regulate pentru prevenirea infecțiilor cutanate, dietă atent controlată și monitorizarea sănătății cardiace și dentare. Aceste pisici sunt predispuse la boli genetice, precum cardiomiopatia hipertrofică, iar reproducerea lor continuă poate atrage amenzi de 1.500 de euro per animal. Interzicerea lor urmărește protejarea bunăstării animalelor și prevenirea suferinței cauzate de trăsături fizice nocive.