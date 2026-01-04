Social

De ce pisicile miaună mai des la bărbați. Explicația cercetătorilor

Pisică. Sursa foto iStock
Cercetările recente din Turcia aduc o perspectivă fascinantă asupra modului în care pisicile domestice comunică cu oamenii. Studiul sugerează că aceste animale își modifică frecvența și intensitatea mieunatului în funcție de sexul persoanei cu care interacționează, miaunând mai des în prezența bărbaților decât a femeilor.

De ce pisicile miaună mai des la bărbați

„Aceasta dovedește că pisicile nu sunt niște automate, ci posedă abilități cognitive ce le permit să coexiste cu oamenii într-un mod extrem de adaptativ”, explică Kaan Kerman, coautor al studiului și coordonator al Grupului de Cercetare pentru Comportamentul Animal și Interacțiunile Om-Animal de la Universitatea Bilkent.

Contrar percepției populare care le consideră animale solitare și distante, pisicile sunt, de fapt, foarte sociale și capabile să formeze conexiuni profunde cu îngrijitorii lor, nu doar pentru hrană. Salutul și vocalizările joacă un rol esențial în consolidarea legăturii dintre felina domestică și stăpân.

Un nou experiment

Pentru a analiza acest comportament, cercetătorii au desfășurat un experiment ingenios: 40 de proprietari de pisici au fost echipați cu camere video, pentru a înregistra primele 100 de secunde de interacțiune cu animalele imediat după întoarcerea acasă.

Participanții trebuiau să se comporte natural, astfel încât să fie surprinse dinamica reală a întâlnirilor. După analiza datelor, care a eliminat nouă participanți, rezultatele au arătat că pisicile miaunau semnificativ mai mult la bărbați în momentul salutului.

Care este explicația

Cercetătorii avansează o ipoteză interesantă: femeile ar putea interacționa vocal mai frecvent cu pisicile și să le interpreteze semnalele mai precis, în timp ce bărbații necesită un „stimulent” suplimentar – un mieunat mai insistent – pentru a atrage atenția animalului.

Dennis Turner, director al Institutului de Etologie Aplicată și Psihologie Animală din Elveția, care nu a participat direct la studiu, subliniază că „este improbabil ca pisicile să aibă o preferință intrinsecă pentru bărbați sau femei. Mai degrabă, intensificarea mieunatului în prezența bărbaților este un indicator al flexibilității sociale remarcabile a pisicilor”.

De ce pisicile miaună mai des la bărbați. Explicația cercetătorilor
