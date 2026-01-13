Abonamentele de telefonie mobilă se scumpesc pentru moldoveni. Ajustări de preț în urma introducerii roamingului gratuit în UE

Republica Molodva. Din data de 1 ianuarie 2026, moldovenii aflați în Uniunea Europeană și europenii care călătoresc în Republica Moldova pot folosi telefonul mobil fără costuri suplimentare pentru roaming. Apelurile, mesajele și internetul mobil vor fi la aceleași tarife ca acasă.

Însă această veste bună vine cu o schimbare importantă. Unele abonamente vor fi majorate. Operatorii avertizează că ajustările de preț fac parte din adaptarea serviciilor la noul regim european, „Roam Like at Home”, și vizează doar anumite pachete, nu întreaga gamă de abonamente.

Reprezentanții Orange Moldova subliniază că modificările nu se aplică tuturor clienților.

„Se modifică prețul, dar nu toate abonamentele sunt în lista de ajustări. Dacă vorbim de abonamentele Max, suma rămâne aceeași. Sunt afectate doar abonamentele Max 140, 145 și 190”, au explicat oficialii companiei pentru portaliul de știri Unimedia.

Și Moldcell a anunțat că anumite abonamente vor fi ajustate începând cu 1 februarie, pentru a susține roamingul gratuit în UE.

„Sunt programate migrări de la 1 februarie. În unele cazuri se va ridica prețul. Dacă abonații sunt nemulțumiți, pot fi aplicate reduceri. Verificăm, de asemenea, posibilitatea de a oferi mai mult internet”, au declarat reprezentanții Moldcell.

Pentru Moldtelecom, situația este diferită: abonamentele care nu depășesc 120 de lei lunar nu includ roaming și vor rămâne la același preț, potrivit oficialilor companiei.

Amintim că, din data de 1 ianuarie 2026, apelurile, mesajele și internetul mobil vor putea fi utilizate peste hotare fără costuri suplimentare, în aceleași condiții ca în Republica Moldova, odată cu intrarea oficială în vigoare a regimului european „Roam Like at Home”.

Măsura a intrat în vigoare după ce Consiliul Uniunii Europene a aprobat, pe 25 iulie 2025, extinderea regimului pentru Republica Moldova, marcând o etapă importantă în apropierea Chișinăului de piața digitală europeană.

Noul regim permite utilizatorilor moldoveni să folosească serviciile de telefonie mobilă în UE fără tarife suplimentare. Apelurile, mesajele și traficul de internet sunt taxate la aceleași prețuri ca în Republica Moldova, în limita politicilor de „utilizare rezonabilă” stabilite de fiecare operator.

Regulile se aplică atât pentru abonamente, cât și pentru cartele preplătite. Astfel, un moldovean aflat în Italia, Germania sau Franța va putea suna acasă, naviga pe internet sau folosi aplicații de mesagerie fără teama unor facturi exagerate la întoarcere.