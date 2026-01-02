Europa, mai aproape la un apel distanță. Roaming gratuit pentru cetățenii Republicii Moldova

Republica Moldova. Pentru milioane de moldoveni care călătoresc, muncesc sau își vizitează rudele în Uniunea Europeană, telefonul mobil nu va mai fi o sursă de stres. Începând cu 1 ianuarie 2026, apelurile, mesajele și internetul mobil vor putea fi utilizate peste hotare fără costuri suplimentare, în aceleași condiții ca în Republica Moldova, odată cu intrarea oficială în vigoare a regimului european „Roam Like at Home”.

Măsura a intrat oficial în vigoare după ce Consiliul Uniunii Europene a aprobat, pe 25 iulie 2025, extinderea regimului „Roam Like at Home” pentru Republica Moldova, marcând o etapă importantă în apropierea Chișinăului de piața digitală europeană.

Noul regim permite utilizatorilor moldoveni să folosească serviciile de telefonie mobilă în Uniunea Europeană fără tarife suplimentare pentru roaming. Apelurile efectuate, mesajele trimise și traficul de internet mobil sunt taxate la aceleași prețuri ca în Republica Moldova, în limita politicilor de „utilizare rezonabilă” stabilite de fiecare operator.

Regulile se aplică atât pentru abonamente, cât și pentru cartelele preplătite, în funcție de condițiile contractuale. Astfel, un moldovean aflat în Italia, Germania sau Franța va putea suna acasă, naviga pe internet sau folosi aplicații de mesagerie fără teama unor facturi exagerate la întoarcere.

Eliminarea roamingului este rezultatul unui proces început cu mai mulți ani în urmă. Republica Moldova și Uniunea Europeană au negociat reduceri treptate ale tarifelor, prin acorduri care au dus, pas cu pas, la micșorarea costurilor pentru utilizatori. Începând cu 2026, aceste suprataxe dispar complet.

Autoritățile de la Chișinău au subliniat că decizia reprezintă nu doar un beneficiu economic pentru cetățeni, ci și un semnal politic clar privind integrarea Moldovei în spațiul european, inclusiv în domeniul digital și al comunicațiilor.

Chiar dacă roamingul devine gratuit, utilizatorii sunt îndemnați să consulte ofertele proprii ale operatorilor de telefonie mobilă. Pot exista limite de trafic de date sau condiții specifice privind durata utilizării serviciilor în afara țării, în conformitate cu regulile europene de „fair use”.

Operatorii de telefonie vor informa clienții despre detaliile tehnice, iar activarea serviciilor de roaming se va face, ca și până acum, conform procedurilor standard.

Pentru diaspora moldovenească, roamingul fără taxe înseamnă mai mult decât o facilitate tehnică. Este o reducere reală a cheltuielilor, o comunicare mai ușoară cu familia și un sentiment de apropiere de casă, indiferent de țara în care se află.

Prin această decizie, Republica Moldova face un pas concret spre standardele europene, iar pentru cetățeni, Europa devine, la propriu, mai aproape – la un apel distanță.