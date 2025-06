Social Din 2026, moldovenii vor putea folosi telefonul în UE fără costuri suplimentare







Republica Moldova. Vești bune pentru cei care călătoresc des în Europa. Din data de 1 ianuarie 2026, cetățenii Republicii Moldova vor putea folosi telefoanele mobile în Uniunea Europeană (UE) fără să plătească în plus pentru apeluri. De asemenea pentru SMS-uri sau internet mobil. Măsura face parte din programul „Roam like at home” („Roaming ca acasă”). Aceasta fiind una dintre cele mai populare politici ale Uniunii Europene, care permite utilizarea serviciilor de telefonie mobilă în alte țări europene la aceleași prețuri ca în țara de origine.

Pentru prima dată, Uniunea Europeană extinde acest regim și pentru două țări care nu sunt încă membre ale blocului comunitar. E vorba de Republica Moldova și Ucraina. Măsura a fost anunțată oficial, iar decizia finală va fi luată în iulie. Până la începutul anului 2026, este prevăzută o perioadă de pregătire, pentru ca sistemele operatorilor de telefonie mobilă să funcționeze corect în noile condiții.

Sursa foto: Arhivă/EVZ

Ce înseamnă „Roaming ca acasă”?

Din 2017, cetățenii UE pot călători dintr-o țară în alta fără să plătească taxe suplimentare pentru utilizarea telefonului. Acest lucru este posibil și în țări ca Islanda, Norvegia și Marea Britanie, care, deși nu sunt membre ale UE, aplică aceste reguli prin acorduri speciale. Din 2026, și moldovenii vor beneficia de același condiții.

Chiar dacă Republica Moldova nu beneficiază în prezent de roaming gratuit în UE, de anul trecut operatorii moldoveni și cei europeni au început, de bunăvoie, să scadă treptat tarifele pentru apeluri și internet. Noua măsură va asigura, din 2026, eliminarea completă a acestor costuri suplimentare.

De ce se poate aplica această măsură?

Aderarea Republicii Moldova la regimul „Roaming ca acasă” este posibilă datorită Acordului de Asociere semnat cu Uniunea Europeană (UE). Acest acord prevede că, dacă Republica Moldova respectă legile europene într-un anumit domeniu (precum telecomunicațiile), poate beneficia de tratament egal cu țările membre ale UE.