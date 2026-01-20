Zăpada paralizează traficul în SUA. Carambol cu peste 100 de mașini pe o autostradă din Michigan

Peste 100 de autovehicule au fost implicate într-un accident în lanț, luni, pe o autostradă din Michigan, după ce ninsorile alimentate de Marile Lacuri au redus drastic vizibilitatea și au acoperit carosabilul, potrivit ABC News.

Impactul în lanț a dus la închiderea completă a autostrăzii Interstate 196, luni dimineață, în sud-vestul orașului Grand Rapids. Autoritățile au intervenit pentru degajarea drumului, unde se aflau inclusiv peste 30 de camioane de mare tonaj. Poliția de Stat din Michigan a anunțat că mai multe persoane au fost rănite, însă nu au existat victime decedate.

Unul dintre șoferii aflați pe autostradă, Pedro Mata Jr. a povestit că, din cauza ninsorii viscolite, abia putea distinge vehiculele din fața sa. El circula cu aproximativ 20–25 km/h înainte de producerea accidentului. A reușit să oprească în siguranță camioneta, apoi a mutat-o pe zona mediană, pentru a evita să fie lovit din spate.

„A fost puțin înfricoșător doar să auzi totul — bubuiturile și loviturile din spate. Am văzut ce era în fața mea. Nu puteam vedea exact ce se întâmpla în spatele meu”, a spus Mata.

Accidentul face parte dintr-o serie de evenimente provocate de o furtună majoră de iarnă care traversează Statele Unite. Serviciul Național de Meteorologie a emis avertizări privind temperaturi extrem de scăzute și posibile furtuni de zăpadă în numeroase state, de la nordul statului Minnesota, spre sud și est, în Wisconsin, Indiana, Ohio, Pennsylvania și New York.

Cu o zi înainte, ninsorile au ajuns până în sudul Floridei, în regiunea Panhandle, îngreunând desfășurarea unor meciuri de fotbal din Massachusetts și Chicago, unde jucătorii aveau dificultăți în a controla mingea. Meteorologii au avertizat, luni, că temperaturi sub pragul de îngheț sunt posibile pe timpul nopții, până marți, în mare parte din nordul și centrul Floridei, precum și în sud-estul Georgiei.

Biroul șerifului din comitatul Ottawa, Michigan, a transmis că au fost semnalate numeroase accidente, camioane articulate derapate și multe autoturisme ieșite în afara carosabilului. Șoferii rămași blocați au fost preluați cu autobuzele și duși la liceul Hudsonville, unde au putut solicita ajutor sau și-au organizat transportul ulterior.

Autoritățile estimează că autostrada va rămâne închisă mai multe ore, pe durata operațiunilor de curățare și degajare.

Una dintre companiile implicate în recuperarea vehiculelor, Grand Valley Towing, a trimis peste 12 camioane la locul carambolului. Mai multe firme de tractare au intervenit în condiții de frig sever pentru a elibera drumul.

„Încercăm să scoatem cât mai multe vehicule de acolo, cât mai repede posibil, pentru a putea redeschide drumul”, a declarat managerul Jeff Westveld.