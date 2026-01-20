Inteligența artificială ajunge în Pentagon. Experții avertizează asupra riscurilor legate de securitate și alianțe

Securitatea internațională este marcată tot mai mult de evoluția tehnologică și de integrarea noilor instrumente digitale în structurile militare. Inteligența artificială devine un element central în strategiile de apărare ale marilor puteri. Însă, adoptarea acesteia ridică întrebări esențiale legate de control, responsabilitate și siguranța datelor sensibile, mai ales într-un context geopolitic deja tensionat.

Într-un nou episod al podcastului „Commandpost”, difuzat pe canalul de YouTube „The Bulwark”, Mark Hertling, fost comandant al Armatei SUA în Europa, a analizat alături de Bill Kristol anunțul făcut de Pete Hegseth privind intenția Departamentului Apărării al SUA de a integra inteligența artificială în structurile sale. Discuția a vizat în special utilizarea sistemului GROK, un chatbot dezvoltat de Elon Musk, precum și riscurile strategice și implicațiile pe care o astfel de decizie le-ar putea avea asupra securității americane și a relației cu aliații internaționali.

Pete Hegseth, Secretar de Război al Statelor Unite ale Americii, a anunțat că Departamentul Apărării al SUA intenționează să integreze AI. Mai exact, este vorba de folosirea sistemului GROK, un chatbot creat de Elon Musk. Hertling își exprimă îngrijorarea cu privire la GROK, dată fiind utilizarea sa actuală (generarea de imagini pe rețelele sociale) și lipsa de credibilitate.

„Inteligența artificială contribuie în fiecare organizație, fie că vorbim de sectorul privat, fie de cel militar. Departamentul Apărării al SUA are nevoie de AI pentru a accelerează lucruri de logistică, mentenanță, planificare, suport, triaj și flux de lucru. Am auzit prima dată termenul de inteligență artificială în 2007. Un operator special vorbea despre cum utiliza AI pentru a îmbunătății și revoluționa procesul de targetare împotriva teroriștilor și cum o foloseau pentru a optimiza planul misiunilor lor”, afirmă Hertling.

Implementarea AI la nivelul sistemului american poate aduce multe riscuri. „Anunțul lui Hegseth cu privire la GROK este de analizat. Vorbim de încorporarea unui sistem, ce este controlat de un om care este suspect în mai multe cazuri, în cadrul Departamentului de Apărare. Sunt lucruri care nu pot fi negociate. Cine controlează datele sensibile? Cum va fi folosit AI? Mai există responsabilitate umană? AI poate asista luarea de decizii, dar nu și le poate asuma. Mai există riscuri de care trebuie să vorbești atunci când te referi la inteligența artificială: cum își vor actualiza modelele, cine ar putea reprezenta o amenințare în organizație, se garantează securitatea datelor”, spune expertul.

Potrivit specialistului, aliații sunt reticenți cu privire la posibilele schimbări. Aceștia sunt îngrijorați de confidențialitatea datelor, integritatea algoritmilor și posibilitatea ca adversarii să exploateze sistemele AI utilizate de SUA. „Dacă pui acest AI în Departamentul Apărării, aliații, care sunt deja suspicioși cu privire la protecția informației, se vor întreba dacă datele lor vor fi în siguranță sau vor ajunge în cadrul acestui algoritm. Vor putea inamicii să folosească aceste date împotriva mea?”, a explicat Mark Hertling.

Mark Phillip Hertling este un general-locotenent în rezervă al Armatei Statelor Unite, cu o carieră militară extinsă și diversificată. În perioada martie 2011 și noiembrie 2012, a deținut funcția de general comandant al Armatei Statelor Unite pentru Europa și al Armatei a Șaptea, având responsabilități majore în coordonarea forțelor americane de pe continent. De-a lungul carierei sale militare, Hertling a activat în poziții precum trupele blindate, cavaleria, operațiuni și instruire, ajungând să comande structuri de toate nivelurile, de la pluton până la armată. Acesta a comandat Divizia 1 Blindată și Forța Operativă de Fier/Divizia Multinațională Nord din Irak în timpul creșterii numărului de trupe din 2007-2008.