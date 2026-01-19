Social

Gerul face victime în București. Peste 90 de accidentări raportate la Serviciul de Ambulanță

Comentează știrea
Gerul face victime în București. Peste 90 de accidentări raportate la Serviciul de Ambulanțăambulanta / sursa foto: dreamstime.com
Din cuprinsul articolului

Serviciul de Ambulanță București a raportat peste 90 de suspiciuni de luxații, entorse, fracturi și traumatisme ale capului și feței, produse prin cădere, în ultimele două zile. În același interval, au fost înregistrate și nouă cazuri de hipotermie, pe fondul temperaturilor extrem de scăzute.

Gerul face victime în București. Peste 90 de accidentări raportate la Serviciul de Ambulanță

Potrivit datelor comunicate luni de Serviciul de Ambulanță București, în perioada 17 ianuarie, ora 08:00 – 19 ianuarie, ora 08:00, la Serviciul de Ambulanță București–Ilfov au fost înregistrate 2.616 solicitări. Dintre acestea, 1.688 au fost considerate urgențe medicale.

Un număr de 135 de intervenții au avut loc în spații publice. În 92 dintre situații, echipajele au intervenit pentru suspiciuni de luxații, entorse sau traumatisme ale capului și feței, apărute în urma căderilor.

În același interval de timp, nouă apeluri au vizat persoane aflate în stare de hipotermie. De asemenea, au fost consemnate 20 de cazuri de lipotimie și șapte episoade de sincopă, toate raportate în locuri publice.

Bancul spus de Amza Pellea la care Ceaușescu a râs. Dictatorul l-a provocat
Bancul spus de Amza Pellea la care Ceaușescu a râs. Dictatorul l-a provocat
Un virus se răspândește rapid printre copii. Simptomele care nu trebuie neglijate
Un virus se răspândește rapid printre copii. Simptomele care nu trebuie neglijate
ger Bucuresti

ger Bucuresti / sursa foto: dreamstime.com

Capitala, sub alertă de ger până pe 21 ianuarie

Bucureștiul se află sub incidența unui episod de vreme deosebit de rece, caracterizat prin ger accentuat, în special noaptea și dimineața, în intervalul 16 ianuarie, ora 10:00 – 21 ianuarie, ora 10:00, conform prognozei emise de Administrația Națională de Meteorologie.

ANM a publicat vineri o prognoză specială pentru Capitală, valabilă în perioada 16–21 ianuarie 2026, interval marcat de temperaturi foarte scăzute și ninsori slabe.

În intervalul 18–19 ianuarie, gerul a persistat, în special dimineața și noaptea. Cerul a prezentat înnorări temporare, iar vântul a suflat slab până la moderat. Temperaturile maxime au fost în jurul valorii de -5 grade, iar minimele au atins -10…-8 grade, cu valori mai scăzute în zonele preorășenești. Pe 19–20 ianuarie, vremea s-a menținut deosebit de rece, cu maxime de aproximativ -3 grade și minime cuprinse între -9 și -7 grade.

Avertizări meteorologice în vigoare

În perioada 20 ianuarie, ora 08:00 – 21 ianuarie, ora 10:00, cerul va fi variabil, cu nebulozitate mai accentuată pe timpul nopții. Vântul va continua să sufle slab și moderat. Temperatura maximă va urca ușor, până în jurul valorii de 0 grade, însă nopțile vor rămâne reci, cu minime de -9…-8 grade.

Pe tot intervalul analizat, Capitala se află sub informare meteorologică pentru vreme deosebit de rece și ger, cu accent pe nopți și dimineți. Totodată, între 16 ianuarie, ora 20:00, și 17 ianuarie, ora 10:00, a fost în vigoare o atenționare meteorologică de vreme geroasă.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

15:50 - Bancul spus de Amza Pellea la care Ceaușescu a râs. Dictatorul l-a provocat
15:43 - Gerul face victime în București. Peste 90 de accidentări raportate la Serviciul de Ambulanță
15:37 - De ce nu „se lasă dus” comunismul din istorie? „Evenimentul Istoric” te ajută să înțelegi istoria comunismului românesc
15:32 - Ce funcțiile are butonul de control al camerei pe iPhone
15:26 - Pierderi masive pentru Rusia. Peste 1.000 de soldați și 981 de echipamente militare într-o zi
15:13 - Un virus se răspândește rapid printre copii. Simptomele care nu trebuie neglijate

HAI România!

Marile schimbări mondiale. Hai LIVE cu Turcescu
Marile schimbări mondiale. Hai LIVE cu Turcescu
Strategia sferelor de influență: de la Groenlanda la Ucraina
Strategia sferelor de influență: de la Groenlanda la Ucraina
Soarta pensiilor speciale și bătălia pentru controlul Serviciilor
Soarta pensiilor speciale și bătălia pentru controlul Serviciilor

Proiecte speciale