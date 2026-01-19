Gerul face victime în București. Peste 90 de accidentări raportate la Serviciul de Ambulanță

Serviciul de Ambulanță București a raportat peste 90 de suspiciuni de luxații, entorse, fracturi și traumatisme ale capului și feței, produse prin cădere, în ultimele două zile. În același interval, au fost înregistrate și nouă cazuri de hipotermie, pe fondul temperaturilor extrem de scăzute.

Potrivit datelor comunicate luni de Serviciul de Ambulanță București, în perioada 17 ianuarie, ora 08:00 – 19 ianuarie, ora 08:00, la Serviciul de Ambulanță București–Ilfov au fost înregistrate 2.616 solicitări. Dintre acestea, 1.688 au fost considerate urgențe medicale.

Un număr de 135 de intervenții au avut loc în spații publice. În 92 dintre situații, echipajele au intervenit pentru suspiciuni de luxații, entorse sau traumatisme ale capului și feței, apărute în urma căderilor.

În același interval de timp, nouă apeluri au vizat persoane aflate în stare de hipotermie. De asemenea, au fost consemnate 20 de cazuri de lipotimie și șapte episoade de sincopă, toate raportate în locuri publice.

Bucureștiul se află sub incidența unui episod de vreme deosebit de rece, caracterizat prin ger accentuat, în special noaptea și dimineața, în intervalul 16 ianuarie, ora 10:00 – 21 ianuarie, ora 10:00, conform prognozei emise de Administrația Națională de Meteorologie.

ANM a publicat vineri o prognoză specială pentru Capitală, valabilă în perioada 16–21 ianuarie 2026, interval marcat de temperaturi foarte scăzute și ninsori slabe.

În intervalul 18–19 ianuarie, gerul a persistat, în special dimineața și noaptea. Cerul a prezentat înnorări temporare, iar vântul a suflat slab până la moderat. Temperaturile maxime au fost în jurul valorii de -5 grade, iar minimele au atins -10…-8 grade, cu valori mai scăzute în zonele preorășenești. Pe 19–20 ianuarie, vremea s-a menținut deosebit de rece, cu maxime de aproximativ -3 grade și minime cuprinse între -9 și -7 grade.

În perioada 20 ianuarie, ora 08:00 – 21 ianuarie, ora 10:00, cerul va fi variabil, cu nebulozitate mai accentuată pe timpul nopții. Vântul va continua să sufle slab și moderat. Temperatura maximă va urca ușor, până în jurul valorii de 0 grade, însă nopțile vor rămâne reci, cu minime de -9…-8 grade.

Pe tot intervalul analizat, Capitala se află sub informare meteorologică pentru vreme deosebit de rece și ger, cu accent pe nopți și dimineți. Totodată, între 16 ianuarie, ora 20:00, și 17 ianuarie, ora 10:00, a fost în vigoare o atenționare meteorologică de vreme geroasă.