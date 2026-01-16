Social

Explozia de la Poliţia Lugoj, cauzată de o fisură apărută la conducta de gaz. Concluziile anchetatorilor

Comentează știrea
Explozia de la Poliţia Lugoj, cauzată de o fisură apărută la conducta de gaz. Concluziile anchetatorilorExplozie Lugoj. Sursa foto: Captură video
Din cuprinsul articolului

Explozia de la Poliția Lugoj ar fi fost provocată de o fisură apărută la nivelul conductei principale de gaz. Potrivit experților INSEMEX Petroșani, în zona afectată ar fi existat o acumulare de gaze.

Explozia de la Poliția Lugoj, cauzată de o fisură apărută la nivelul conductei

Potrivit IPJ Timiș, în urma activităților desfășurate de experții INSEMEX Petroșani, criminaliștii de la IPJ Timiș, împreună cu ISU Banat și reprezentanții companiei de distribuție a gazului, a fost identificată o fisură la conducta principală de gaz.

„În urma activităţilor de specialitate desfăşurate de experţii INSEMEX Petroşani, criminaliştii din cadrul IPJ Timiş în colaborare cu ISU Banat şi reprezentanţii societăţii de distribuţie a gazului a fost identificată o fisură la conducta de gaz de pe coloana principală, de unde se presupune ca ar fi pornit acumularea de gaze, ce a dus la deflagraţia produsă la anexa sediului principal al Poliţiei municipiului Lugoj”, a transmis IPJ Timiş.

Verificările continuă în zona afectată

Pentru a verifica dacă există și alte fisuri la conducta de gaz și pentru a preveni un alt incident, cei de la INSEMEX vor continua lucrările de excavație în zonă.

România, printre cele mai ieftine țări din UE. Cine e la polul opus
România, printre cele mai ieftine țări din UE. Cine e la polul opus
Ursula von der Leyen fuge de Parlament. Șefa Comisiei evită confruntarea directă cu eurodeputații
Ursula von der Leyen fuge de Parlament. Șefa Comisiei evită confruntarea directă cu eurodeputații

„În funcţie de constatările efectuate, defecţiunile vor fi remediate de către societatea furnizoare de gaz, pentru ca ulterior, doar în condiţii de siguranţă, să fie reluată distribuţia de gaze naturale către populaţie”, a arătat IPJ Timiş.

Explozia de la sediul Poliției Lugoj. O persoană a suferit arsuri

Explozia a avut loc miercuri la sediul Poliției Lugoj, într-o anexă în care funcționa Biroul Cazier și Evidență Operativă. În momentul deflagrației, în interior se afla un angajat de 37 de ani, care a suferit arsuri și a fost transportat de urgență la spital pentru îngrijiri medicale.

Deflagrația a provocat pagube și la anexa Poliției Rutiere, unde șeful acestei structuri a fost rănit, iar un agent de 41 de ani a suferit un atac de panică. În urma exploziei, o autospecială de poliție, un alt autoturism și geamurile a cinci apartamente din apropiere au fost avariate, iar zona a fost izolată pentru intervențiile pompierilor și anchetatorilor.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

16:38 - România, printre cele mai ieftine țări din UE. Cine e la polul opus
16:31 - Pe ger, cu flăcări și fum. 27 de persoane, printre care șase copii, evacuate dintr-un bloc din Chișinău
16:24 - Ursula von der Leyen fuge de Parlament. Șefa Comisiei evită confruntarea directă cu eurodeputații
16:19 - PNL Iași susține că primarii PSD nu au venit la întâlnirea cu Bolojan pentru că ar fi fost amenințați
16:10 - Polițist din Constanța, condamnat la trei ani de închisoare. Ofițerul a recunoscut că a luat mită 5.000 de euro
16:04 - Kremlinul vorbește despre o „schimbare majoră” în Europa. Putin vrea o resetare a dialogului european

HAI România!

Soarta pensiilor speciale și bătălia pentru controlul Serviciilor
Soarta pensiilor speciale și bătălia pentru controlul Serviciilor
Nicușor și Dominic, doi frați neomarxiști față cu ratarea
Nicușor și Dominic, doi frați neomarxiști față cu ratarea
Comaroni, Hoandră, Turcescu. Hai LIVE!
Comaroni, Hoandră, Turcescu. Hai LIVE!

Proiecte speciale