Explozia de la Poliţia Lugoj, cauzată de o fisură apărută la conducta de gaz. Concluziile anchetatorilor

Explozia de la Poliția Lugoj ar fi fost provocată de o fisură apărută la nivelul conductei principale de gaz. Potrivit experților INSEMEX Petroșani, în zona afectată ar fi existat o acumulare de gaze.

Potrivit IPJ Timiș, în urma activităților desfășurate de experții INSEMEX Petroșani, criminaliștii de la IPJ Timiș, împreună cu ISU Banat și reprezentanții companiei de distribuție a gazului, a fost identificată o fisură la conducta principală de gaz.

„În urma activităţilor de specialitate desfăşurate de experţii INSEMEX Petroşani, criminaliştii din cadrul IPJ Timiş în colaborare cu ISU Banat şi reprezentanţii societăţii de distribuţie a gazului a fost identificată o fisură la conducta de gaz de pe coloana principală, de unde se presupune ca ar fi pornit acumularea de gaze, ce a dus la deflagraţia produsă la anexa sediului principal al Poliţiei municipiului Lugoj”, a transmis IPJ Timiş.

Pentru a verifica dacă există și alte fisuri la conducta de gaz și pentru a preveni un alt incident, cei de la INSEMEX vor continua lucrările de excavație în zonă.

„În funcţie de constatările efectuate, defecţiunile vor fi remediate de către societatea furnizoare de gaz, pentru ca ulterior, doar în condiţii de siguranţă, să fie reluată distribuţia de gaze naturale către populaţie”, a arătat IPJ Timiş.

Explozia a avut loc miercuri la sediul Poliției Lugoj, într-o anexă în care funcționa Biroul Cazier și Evidență Operativă. În momentul deflagrației, în interior se afla un angajat de 37 de ani, care a suferit arsuri și a fost transportat de urgență la spital pentru îngrijiri medicale.

Deflagrația a provocat pagube și la anexa Poliției Rutiere, unde șeful acestei structuri a fost rănit, iar un agent de 41 de ani a suferit un atac de panică. În urma exploziei, o autospecială de poliție, un alt autoturism și geamurile a cinci apartamente din apropiere au fost avariate, iar zona a fost izolată pentru intervențiile pompierilor și anchetatorilor.