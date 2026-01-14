Social Breaking news

Explozie la sediul Poliției Rutiere din Lugoj. Două persoane au ajuns la spital cu arsuri

Explozie la sediul Poliției Rutiere din Lugoj. Două persoane au ajuns la spital cu arsuri
O explozie puternică a avut loc la sediul Poliției Rutiere din Lugoj, rănind două persoane care au fost transportate la spital cu arsuri. O a treia persoană a fost asistată medical la fața locului după ce a suferit un atac de panică, potrivit ISU Timiș.

Explozie puternică în Lugoj

Deflagrația s-a produs în jurul orei 8.15, într-o anexă din curtea sediului. Explozia nu a provocat incendiu, dar a cauzat rănirea celor trei persoane.

Potrivit autorităților, un bărbat a fost transportat la spital cu arsuri la față și la nivelul brațelor. O a doua persoană a primit îngrijiri medicale la fața locului pentru arsuri ușoare, iar cea de-a treia a fost asistată după un atac de panică. Primele informații indică faptul că toate victimele sunt angajați ai Poliției Rutiere.

Mai multe echipaje, mobilizate la fața locului

La locul incidentului au intervenit mai multe echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Banat.

„Astăzi, 14.01.2026, în jurul orei 08:18, am fost solicitaţi să intervenim în urma unei deflagraţii, neurmată de incendiu, într-o anexă din curtea Poliţiei Rutiere din municipiul Lugoj. La faţa locului s-au deplasat de urgenţă, o autospecială de primă intervenţie şi comandă, 2 autospeciale de stingere şi 10 pompieri”, a transmis, miercuri, ISU Timiş.

De asemenea, a fost chemat și echipajul CBRN (chimic, biologic, radiologic și nuclear) din cadrul Detașamentului 1 Timișoara pentru a efectua măsurători specializate. Salvatorii și autoritățile continuă verificările pentru a stabili cauzele exploziei și circumstanțele în care s-a produs incidentul. Ancheta este în curs de desfășurare.

Explozie într-un bloc din Zalău

Marți seara, o explozie provocată de o butelie a declanșat un incendiu într-un apartament din Zalău, rănind grav un bărbat și afectând alte opt persoane care au primit îngrijiri medicale. Din cauza gravității situației, autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție și au evacuat 39 de locatari. În total, zece persoane au fost afectate, dintre care două au fost transportate la spital.

