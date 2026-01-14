Explozie la sediul Poliției Rutiere din Lugoj. Două persoane au ajuns la spital cu arsuri

O explozie puternică a avut loc la sediul Poliției Rutiere din Lugoj, rănind două persoane care au fost transportate la spital cu arsuri. O a treia persoană a fost asistată medical la fața locului după ce a suferit un atac de panică, potrivit ISU Timiș.

Deflagrația s-a produs în jurul orei 8.15, într-o anexă din curtea sediului. Explozia nu a provocat incendiu, dar a cauzat rănirea celor trei persoane.

Potrivit autorităților, un bărbat a fost transportat la spital cu arsuri la față și la nivelul brațelor. O a doua persoană a primit îngrijiri medicale la fața locului pentru arsuri ușoare, iar cea de-a treia a fost asistată după un atac de panică. Primele informații indică faptul că toate victimele sunt angajați ai Poliției Rutiere.

La locul incidentului au intervenit mai multe echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Banat.

„Astăzi, 14.01.2026, în jurul orei 08:18, am fost solicitaţi să intervenim în urma unei deflagraţii, neurmată de incendiu, într-o anexă din curtea Poliţiei Rutiere din municipiul Lugoj. La faţa locului s-au deplasat de urgenţă, o autospecială de primă intervenţie şi comandă, 2 autospeciale de stingere şi 10 pompieri”, a transmis, miercuri, ISU Timiş.

De asemenea, a fost chemat și echipajul CBRN (chimic, biologic, radiologic și nuclear) din cadrul Detașamentului 1 Timișoara pentru a efectua măsurători specializate. Salvatorii și autoritățile continuă verificările pentru a stabili cauzele exploziei și circumstanțele în care s-a produs incidentul. Ancheta este în curs de desfășurare.

