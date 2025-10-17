Ce trebuie să faci în caz de explozie cauzată de gaze. Cum se acordă primul ajutor și cum supraviețuiești

Cazul tulburător din cartierul Rahova ne readuce în prim plan faptul că o explozie se poate produce oricând, chiar și în propria locuință. Află ce trebuie să faci în primele secunde pentru a te salva, cum recunoști o scurgere de gaz și care sunt regulile de bază transmise de DSU și IGSU pentru a preveni tragedii.

Exploziile cauzate de scurgerile de gaze au devenit tot mai frecvente în ultimii ani, în special în blocurile vechi sau în locuințele cu instalații neconforme. Evenimentul tragic din Rahova, unde două persoane au murit după o deflagrație puternică într-un bloc de locuințe, readuce în atenție o realitate dură: oricine poate fi victima unei astfel de tragedii.

Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) avertizează că majoritatea deflagrațiilor ar fi putut fi evitate prin verificări tehnice periodice și printr-un comportament corect în momentul apariției mirosului de gaz.

Primul pas pentru a evita o tragedie este identificarea semnelor unei scurgeri. Specialiștii de la Distrigaz și ANRE explică faptul că mirosul specific al gazului metan nu este natural, ci este introdus special pentru a permite detectarea rapidă a pierderilor.

O scurgere de gaz poate fi sesizată prin:

Miros puternic, persistent , asemănător cu cel de ouă clocite;

Zgomote fine , ca un șuierat în apropierea conductelor sau a aragazului;

Flacără instabilă la aragaz (care devine galbenă sau portocalie);

Creșterea inexplicabilă a facturii de gaze.

Dacă apare oricare dintre aceste semne, nu aprinde lumina, nu folosi telefonul mobil și nu produce scântei. În multe cazuri, deflagrația se produce din cauza unei acțiuni aparent banale – cum ar fi aprinderea unei brichete sau apăsarea unui întrerupător.

DSU recomandă respectarea unui set de reguli esențiale, care pot face diferența între viață și moarte. În cazul în care te afli într-un imobil în care se produce o explozie:

Acoperă-ți fața și capul pentru a evita inhalarea prafului și a fumului. Nu aprinde lumina și nu folosi dispozitive electronice. Părăsește imediat locuința, dar nu folosi liftul. Verifică dacă există alte persoane rănite și ajută-le doar dacă nu îți pui viața în pericol. Sună imediat la 112, oferind adresa exactă și detalii despre situație.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), este esențial ca apelul la 112 să fie făcut doar după ce te afli într-o zonă sigură, departe de clădirea afectată.

În urma unei explozii, victimele pot suferi arsuri grave, fracturi sau traumatisme. Crucea Roșie Română recomandă ca intervenția să se facă doar în limitele siguranței personale.

Dacă o persoană are arsuri, nu aplica gheață, ulei sau creme. Răcește zona afectată cu apă curată la temperatura camerei timp de 10-15 minute și nu rupe hainele lipite de piele.

În cazul pierderii cunoștinței, asigură-te că victima respiră și așaz-o în poziția laterală de siguranță. Dacă nu respiră, se recomandă începerea manevrelor de resuscitare (CPR) doar dacă ai cunoștințele necesare.

Prevenția rămâne cea mai importantă măsură. Specialiștii ISCIR și ANRE atrag atenția că instalațiile de gaze trebuie verificate o dată la doi ani, iar centralele termice la fiecare 24 de luni.

Este interzisă:

Montarea de improvizații sau racorduri neautorizate;

Folosirea furtunurilor uzate sau crăpate;

Blocarea gurilor de aerisire din bucătărie;

Acoperirea conductelor cu mobilă sau materiale inflamabile.

În plus, se recomandă montarea unui detector automat de gaz, un dispozitiv simplu care declanșează o alarmă sonoră și poate opri alimentarea cu gaz la primele semne de scurgere.

Legea nr. 123/2012 privind energia și gazele naturale prevede că responsabilitatea pentru verificarea instalației interioare revine proprietarului. În cazul în care o explozie este cauzată de neglijență, proprietarul poate răspunde penal și civil.

Autoritățile locale și asociațiile de proprietari trebuie să colaboreze cu firme autorizate pentru efectuarea reviziilor. Amenzile pentru lipsa verificării periodice pot ajunge la 5.000 de lei, iar în caz de accident, despăgubirile se pot ridica la sute de mii de euro.

Pe lângă pierderile materiale, o explozie lasă urme adânci în plan psihologic. Specialiștii în sănătate mintală recomandă consilierea psihologică imediată pentru supraviețuitori și pentru copiii martori la tragedie.

„Frica, insomnia și vinovăția sunt reacții normale după un eveniment traumatic. Cu sprijin psihologic și social, ele pot fi depășite”, explică psihologul Ioana Călinescu, colaborator al Crucii Roșii Române.