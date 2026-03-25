Moțiune împotriva ministrului Mediului. Opoziția o acuză pe Diana Buzoianu de blocarea unor proiecte

Opoziția a depus o nouă moțiune simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, document în care sunt formulate acuzații privind blocarea unor proiecte și gestionarea unor situații considerate problematice. Inițiativa aparține grupului PACE – Întâi România și urmează să fie dezbătută în Parlament.

Grupul parlamentar a anunțat miercuri depunerea moțiunii, care poartă titlul „Diana Buzoianu, comisarul roşu-verde al setei şi întunericului. Cum a instaurat Bolşevica de la Mediu dictatura trotinetelor peste barajele şi pădurile României”. În document, semnatarii susțin că ministerul ar fi ”a devenit o fortăreaţă a blocajului”, invocând întârzieri cauzate de avizele de mediu pentru diferite proiecte.

„Asistăm la un spectacol al absurdului care frizează trădarea de ţară. În plină criză energetică mondială, când fiecare megawatt produs pe teritoriul naţional înseamnă independenţă şi facturi mai mici pentru români, Ministerul Mediului a devenit o fortăreaţă a blocajului”

De asemenea, parlamentarii aduc în discuție ”eşecul criminal de management în criza apei din Prahova şi Dâmboviţa”, dar și probleme legate de gestionarea deșeurilor, menționând ”dezastrul gropilor de gunoi şi ruşinea Europei”.

Potrivit anunțului, moțiunea va fi dezbătută și votată în plenul Parlamentului luni, începând cu ora 16:00.

La scurt timp după anunț, liderul USR, Dominic Fritz, a reacționat printr-un mesaj public.

„Extremiştii au depus o nouă moţiune împotriva ministrei USR Diana Buzoianu. Probabil sunt supăraţi pentru că ea le-a explicat săptămâna trecută că nu le creşte bărbăţia dacă ţipă şi jignesc. Apărătorii mafiilor lemnului şi plajelor se dau mari patrioţi, dar cine-i mai crede?”

Acesta a afirmat că ministrul este criticat pentru acțiunile sale: „Diana Buzoianu deranjează pentru că face curăţenie”

Totodată, liderul USR a adăugat că aceste reacții apar în contextul unor măsuri considerate incomode: „Deranjează pentru că ne arată ce e patriotismul adevărat - cel care se luptă pentru oameni şi pentru comorile naturale ale României, nu pentru privilegiaţi. Şi bineînţeles că deranjează pentru că e o femeie tânără care nu se lasă intimidată”.

Una dintre acestea a fost adoptată de Senat cu voturile PSD, moment în care social-democrații au fost acuzați de încălcarea protocolului de coaliție.

Noua moțiune apare într-un context politic tensionat, în care criticile dintre partidele parlamentare continuă, iar dezbaterile pe teme de mediu și energie rămân în prim-plan.