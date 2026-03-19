Blocajul pe buget, considerat o strategie politică. Dominic Fritz: PSD şi-a dorit să ajungem în acest moment

Dominic Fritz, a criticat modul în care a apărut blocajul în dezbaterea bugetului de stat, susținând că situația a fost provocată intenționat în interiorul coaliției, în scop politic. După ședința coaliției în care s-a ajuns la un compromis, liderul USR a arătat că formațiunea a avut încă de la început condiții clare pentru susținerea bugetului.

„USR a spus, la începutul acestor negocieri pe buget, că avem trei condiţii importante pentru orice facem. Unul la mână, trebuie să fie un buget pentru români, nu pentru privilegiaţi, doi la mână, nu putem vota lucruri care nu s-au agreat în coaliţie, nu suntem de acord cu majorităţi paralele şi trei la mână nu putem să fim de acord cu amendamente care cresc deficitul. De aceea şi noi facem parte acum din compromisul găsit azi dimineaţă, în care suntem de acord cu acest pachet pentru oameni cu venituri mici, pentru copii cu dizabilităţi, tocmai pentru că s-a identificat sursa din care aceste cheltuieli vor veni”, a spus preşedintele USR, Dominic Fritz, la Parlament, după şedinţa coaliţiei.

Acesta a subliniat că acordul este important în actualul context, în care există îngrijorări legate de creșterea prețurilor și situația internațională.

Dominic Fritz a afirmat că blocajul din Parlament nu a fost unul accidental, ci rezultatul unei strategii politice.

„De aceea e bine că domnul preşedinte a transmis un semnal că vrea ca această criză să se închidă repede”, a mai spus Fritz. ”În acelaşi timp, trebuie să ne fie clar tuturor că acest blocaj a fost o criză artificială, a fost o criză fabricată, a fost o criză premeditată. PSD şi-a dorit să ajungem în acest moment, tocmai pentru că a ne arăta pisica partenerilor din coaliţie, că oricând pot să-şi găsească şi alte majorităţi. Doar că acest plan nu a funcţionat, înţeleg că nu s-au înţeles la preţ, ieri, cu AUR, dar vedem această strategie clară a PSD-ului de a face majorităţi spontane cu AUR”, a subliniat liderul USR.

Potrivit acestuia, astfel de mișcări trebuie analizate și în contextul unor încercări de modificare a echilibrului politic din coaliție. Liderul USR a atras atenția că astfel de conflicte politice pot afecta stabilitatea într-un moment dificil pentru populație.

„Acest lucru este o veste proastă pentru toţi românii care îşi doresc în aceste vremuri extrem de incerte stabilitate, care îşi doresc responsabilitate şi care îşi doresc un guvern care îşi vede de treabă şi care nu se tot ocupă de tot felul de conflicte interne”, a mai spus Fritz.

Referindu-se la soluția găsită în coaliție, Dominic Fritz a arătat că aceasta nu crește deficitul în prezent, dar poate genera presiuni suplimentare în viitor.

”Acum sunt amânate încă o dată şi asta înseamnă că la anul, nu doar că trebuie să scădem deficitul şi mai mult decât o facem anul acesta, ci o să avem aceste cheltuieli, în plus, pe care nu le facem anul acesta şi pentru care va trebui să reducem cheltuielile. Noi nu vom accepta, cât timp facem parte din această guvernare, să rezolvăm lucrurile dând nota de plată mai departe la copiii noştri şi tocmai de aceea facem din nou un apel de a fi mai curajos cu reformele, de a fi mai asumat cu reducerea cheltuielilor”, a completat Fritz.

În acest context, liderul USR a menționat că există instituții care ar putea fi desființate pentru a reduce cheltuielile.

”Am şi depus legi, din prima tranşă am putea să avem imediat o economie de peste 200 de milioane de lei şi de aceea încă o dată facem un apel, chiar dacă suntem parte din acest comprimis astăzi, la ceilalţi parteneri de coaliţie, unul la mână să nu obosim cu reformele, cu tăieri de cheltuieli şi doi la mână să rămânem într-o coaliţie de responsabilitate şi de stabilitate”, a mai afirmat Dominic Fritz.