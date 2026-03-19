Nicușor Dan, apel la compromis către liderii coaliției pentru adoptarea rapidă a bugetului

Prezent la Bruxelles, președintele României, Nicușor Dan, a susținut o conferință de presă după întrevederea cu Mark Rutte, în care a transmis un mesaj direct către liderii coaliției implicați în negocierile privind bugetul de stat.

Șeful statului a făcut un apel către partidele aflate la guvernare să ajungă la un acord cât mai rapid, subliniind importanța depășirii blocajului actual.

„Îi îndemn pe liderii politici să găsească soluția de compromsi astfel încât să avem bugetul. Cu cât mai repede cu atât mai bine”, a declarat Nicușor Dan.

În același context, președintele a comentat și tensiunile apărute în comisiile parlamentare, considerând că acestea fac parte din mecanismele democratice, dar a insistat asupra necesității unei colaborări între partidele pro-occidentale.

„E democratic să aibă ședințe, însî eu cred că cele patru partide pro-occidentale din România sunt condamndate să guverneze împreună”, a conchis președintele.

În paralel, liderii coaliției Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor, dar și ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, se află la Parlament, unde poartă discuții cu Sorin Grindeanu pentru a identifica o soluție de ieșire din impas. Premierul a transmis un mesaj scurt privind situația actuală, fără a intra în detalii despre negocieri: „România are nevoie de un buget și trebuie să tratăm cu responsabilitate acest lucru”.

Reuniunea liderilor coaliției a început la ora 10:00, inițiativa întâlnirii venind din partea liderului PSD, pe fondul blocajului din comisiile de specialitate.

În încercarea de a debloca situația, sunt analizate mai multe scenarii de compromis între Ministerul Finanțelor și PSD. Una dintre variante vizează deblocarea a aproximativ 900 de milioane de lei din totalul de 1,1 miliarde solicitate de social-democrați prin amendament, în condițiile în care ambele părți ar urma să facă concesii.

De asemenea, a fost pusă în discuție și o propunere care presupune acceptarea unei creșteri a deficitului bugetar cu 0,1% pentru susținerea măsurilor sociale. Această variantă este susținută din zona Ministerului Finanțelor, însă social-democrații privesc cu rezerve această soluție, având în vedere presiunile legate de deficit și limitele impuse la nivel european.

În lipsa unui acord politic în cadrul întâlnirii de la Parlament, procedurile vor continua în comisiile de buget, ceea ce ar putea duce la prelungirea blocajului și la întârzierea adoptării bugetului pentru anul 2026.