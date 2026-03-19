Liderii coaliției se reunesc pentru a debloca criza bugetului din Parlament. Întâlnirea, convocată de Sorin Grindeanu

Update ora 09:45. Ilie Bolojan și Alexandru Nazare poartă discuții pentru identificarea unei formule de compromis privind amendamentul propus de PSD, în încercarea de a debloca situația tensionată a bugetului de stat. În acest context, se conturează varianta unei negocieri în care ambele părți să facă concesii, astfel încât impasul actual să fie depășit.

Potrivit scenariului aflat în discuție, Ministerul Finanțelor ar putea propune deblocarea a aproximativ 900 de milioane de lei din totalul de 1,1 miliarde solicitate de PSD prin amendament. Această soluție ar urma să fie înaintată celor de la PSD ca variantă de compromis, iar semnalele indică faptul că există șanse destul de mari ca social-democrații să accepte propunerea.

Liderii coaliției de guvernare se reunesc joi, de la ora 10:00, la Parlament, într-o încercare de a debloca situația tensionată apărută în jurul bugetului de stat pentru anul 2026. Discuțiile ar urma să aibă loc în biroul lui Sorin Grindeanu, inițiativa venind chiar din partea liderului PSD, pe fondul blocajului apărut în comisiile parlamentare. Cu puțin timp înainte de reuniune, surse politice indică faptul că prezența lui Ilie Bolojan este puțin probabilă.

În cazul în care nu se ajunge la un acord în cadrul acestei întâlniri, procedurile vor continua în comisiile de buget fără o soluție politică, ceea ce ar însemna menținerea blocajului.

În paralel, a fost avansată o variantă de compromis dinspre Ministerul Finanțelor, susținută de Ilie Bolojan prin Alexandru Nazare. Propunerea prevede ca PSD să accepte o creștere a deficitului cu 0,1% pentru a putea susține măsurile sociale. Social-democrații consideră însă că această variantă ar putea reprezenta o capcană, în condițiile în care deficitul României este deja la limita acceptată de Comisia Europeană, iar contextul internațional ar putea aduce presiuni suplimentare. În plus, PSD nu dorește ca o eventuală ajustare să fie legată de măsurile sociale pe care le promovează.

Votul final asupra bugetului fusese stabilit pentru ziua de joi, după ce amendamentele analizate în comisii urmau să ajungă în plenul Parlamentului. După amânările repetate de miercuri, nu mai este clar dacă acest calendar mai poate fi respectat.

Inițial, comisiile reunite de buget-finanțe trebuiau să finalizeze analiza asupra ordonatorilor principali de credite și să redacteze rapoartele necesare. Tot miercuri, de la ora 16:00, era programată și ședința de plen pentru dezbaterea proiectului Legii bugetului de stat și a Legii bugetului asigurărilor sociale.

Criza a fost declanșată de disputa legată de un amendament propus de PSD, care viza alocarea a 1,1 miliarde de lei pentru măsuri sociale destinate pensionarilor și persoanelor cu venituri reduse. Senatorul PSD Daniel Zamfir a transmis clar, în timpul schimbului de replici cu ministrul Finanțelor, că partidul nu va vota anexele bugetului fără identificarea acestei sume.

În lipsa sprijinului PSD, PNL și USR nu au avut majoritatea necesară pentru continuarea lucrărilor, ceea ce a dus la suspendarea ședinței comisiilor de două ori în aceeași zi. Situația a fost descrisă de un parlamentar drept „o pauză peste pauză”. La reluarea votului, amendamentul nu a întrunit numărul necesar, fiind înregistrate 23 de voturi „pentru”, 19 „împotrivă” și o abținere, sub pragul de 26 de voturi considerat necesar.

După acest rezultat, conflictul s-a mutat pe interpretarea modului de calcul al majorității. PSD a acuzat că prezența parlamentarilor AUR în sală, fără exprimarea votului, a fost folosită pentru blocarea amendamentului. PNL și USR au susținut însă că simpla prezență în sală influențează pragul necesar pentru adoptare, indiferent dacă parlamentarii aleg să voteze sau nu.

AUR a confirmat că neparticiparea la vot a fost „o opțiune politică”, liderul senatorilor formațiunii, Petrișor Peiu, afirmând că partidul nu poate susține un amendament considerat „nedemocratic și neconstituțional”. Formula „prezent, dar nu votez” a devenit astfel punctul central al blocajului.

PNL și USR au sugerat existența unei înțelegeri între PSD și AUR pentru blocarea procesului, în timp ce PSD a acuzat partenerii că folosesc procedurile parlamentare pentru a respinge măsuri sociale. Raluca Turcan a afirmat că PSD „a blocat bugetul” și „a pus sub semnul întrebării plata salariilor, pensiilor și ajutoarelor sociale”, iar Mircea Abrudean a avertizat că, fără buget adoptat la timp, „statul începe să funcționeze cu frâna trasă”.

De cealaltă parte, Sorin Grindeanu a respins criticile și a transmis că PSD nu va renunța la măsurile sociale: „PSD merge până la capăt pentru copiii cu dizabilități și pensionari. Nu cedăm șantajului”.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a arătat că este dispus să identifice soluții pentru finanțarea pachetului social, dar doar în condițiile găsirii unei surse clare de bani. PNL și USR au propus acoperirea sumei din fonduri europene, variantă respinsă de PSD, care consideră că acestea nu oferă suficiente garanții pentru plata efectivă a ajutoarelor.

În încercarea de a debloca situația, UDMR a venit cu o soluție de compromis: includerea sumei de 1,1 miliarde de lei sub formă de credite de angajament, urmând ca banii să fie alocați efectiv la o rectificare bugetară ulterioară. Această variantă ar permite, cel puțin teoretic, asumarea cheltuielii în prezent și finanțarea ei ulterioară. Până la o eventuală înțelegere între liderii coaliției, adoptarea bugetului pentru 2026 rămâne incertă, iar blocajul politic riscă să împingă și mai mult calendarul parlamentar.