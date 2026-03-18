PNL: Blocarea bugetului poate întârzia plata pensiilor și salariilor

Secretarul general al PNL, Dan Motreanu, a declarat, miercuri, că blocarea bugetului de către PSD afectează investițiile necesare dezvoltării economice și pune în pericol plata salariilor și a pensiilor. „România este în pericol să nu mai poată accesa fondurile UE”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Potrivit secretarului general al PNL, atunci când, timp de luni de zile se urmăresc doar „jocuri politice” și de imagine, se ajunge inevitabil ca cei implicați să cadă în „propria capcană”.

„Promisiuni multe, calcule de culise, înţelegeri pe sub masă cu AUR, niciun moment de preocupare pentru a găsi surse de finanţare pentru ceea ce propui şi zero rezultate reale pentru oameni. Iar acum, când votul contează cu adevărat, "sprijinul promis" dispare şi strategia se prăbuşeşte. Politica făcută doar pentru calcule politice se întoarce, mai devreme sau mai târziu, împotriva celor care o practică. Acesta este PSD”, a afirmat acesta.

Dan Motreanu a afirmat că PSD riscă să compromită rezultatele obținute până în prezent, după măsurile dificile adoptate de Guvernul Ilie Bolojan, care au contribuit la scăderea deficitului bugetar.

„PSD pune în pericol adoptarea Legii bugetului de stat, ceea ce ar avea consecințe grave pentru cetățeni și pentru economie. PSD riscă să arunce în aer tot ceea ce am realizat până acum, în urma măsurilor dificile luate de Guvernul Ilie Bolojan, care au dus la scăderea deficitului bugetar”, a mai adăugat acesta.

Miercuri, dezbaterile din comisiile parlamentare de buget-finanțe s-au blocat după ce amendamentul PSD privind măsurile sociale a fost respins. PSD a anunțat că nu va vota bugetul Ministerului Finanțelor dacă nu se găsește o soluție pentru acest amendament, iar ședința comisiilor a fost suspendată.

„PSD merge până la capăt pentru copiii cu dizabilități și pensionari! Vreau să fiu foarte clar! Nu cedăm șantajului! 3,2 milioane de români au dreptul la Pachetul de Solidaritate. Iar noi suntem vocea lor cu toate riscurile! Dacă noua majoritate USR-PNL-AUR-POT, creată ad-hoc în Parlament, vrea să conducă România sacrificând pensionarii și copiii cu dizabilități atunci le urăm drum bun împreună”, a scris președintele PSD Sorin Grindeanu, într-o postare pe Facebook.