George Simion acuză PSD și PNL de blocajul pe buget și anunță un proiect alternativ

Tensiunile din Parlament pe tema bugetului de stat s-au amplificat după ce liderul AUR, George Simion, a acuzat partidele aflate la guvernare de blocajul legislativ și de întârzierea adoptării legii bugetului. În paralel, lucrările comisiilor reunite de buget-finanțe au fost suspendate pentru a doua oară în aceeași zi, pe fondul lipsei unei majorități și al divergențelor dintre partide.

Liderul AUR afirmă că formațiunea pe care o conduce vine cu o variantă alternativă de buget, pe care o consideră responsabilă din punct de vedere fiscal și social.

„Spre deosebire de partidele iresponsabile, care au dus România la o inflație de peste 9%, la un deficit buget de 9% și nu au venit cu bugetul țării atunci când trebuia, în 2025, AUR alege să fie responsabil”, a declarat George Simion.

Acesta susține că proiectul propus de AUR ar respecta țintele asumate la nivel internațional și ar include măsuri pentru categoriile vulnerabile.

„Punem pe masa Ministrului de Finanțe, a tuturor partidelor și în atenția opiniei publice o variantă de buget alternativ, care asigură respectarea legilor, începând cu pensionarii acestei țări, continuând cu persoanele cu dizabilități și bursele pentru studenți și asigură un deficit în parametrii acceptați de partenerii noștri internaționali”, a precizat liderul AUR.

George Simion a criticat modul în care PSD și PNL gestionează negocierile și a susținut că disputa actuală afectează direct populația vulnerabilă.

„Ceea ce PSD-ul și PNL-ul fac acum, doar pentru spectacol, îi costă mult pe românii care sunt în situații vulnerabile”, a spus acesta.

„Nu pentru pomeni luptăm, ci pentru indexarea pensiilor. Nu ne cereți să fim complici cu PSD la transformarea românilor în cerșetori”, a afirmat Simion, dorind să explice de ce parlamentarii AUR nu au votat pachetul de solidaritate propus de PSD.

În același timp, liderul AUR a transmis un mesaj direct pensionarilor, promițând susținerea unor măsuri concrete.

„De aceea, vreau să transmit tuturor pensionarilor din România că ne vom lupta pentru ei și pentru adoptarea amendamentelor noastre, pentru respectarea legilor din România și pentru ceea ce trebuie să se întâmple din punct de vedere legal: indexarea pensiilor cu rata inflației”, a declarat Simion.

Liderul AUR a criticat și politica de acordare a ajutoarelor punctuale, susținând că aceasta nu este o soluție sustenabilă.

„Ceea ce vrea actuala coaliție este să transforme persoanele cu dizabilități, elevii și studenții, pensionarii, în cerșetori. Noi refuzăm această idee, că românii sunt cerșetori și trebuie să stea cu mâna întinsă la ajutoare date din milă. Sunt banii pentru care ei au muncit, pentru care ei au contribuit și trebuie să îi primească”, a afirmat acesta.

Totodată, Simion a anunțat că AUR a depus peste 1.300 de amendamente la buget.

„Amendamentele noastre, peste 1.300, la bugetul național, trebuie dezbătute și asigurăm persoanele cu dizabilități, mamele, pensionarii de toate categoriile că vor obține cel puțin un sprijin din partea statului, și asta va fi cu votul AUR în plen”, a spus liderul AUR.

În paralel cu aceste declarații, lucrările comisiilor reunite de buget-finanțe au fost suspendate de două ori în aceeași zi.

Pauza a fost prelungită până la ora 18:00, în timp ce liderii coaliției au continuat negocierile pentru deblocarea situației.

Blocajul a apărut după ce PSD a anunțat că nu va susține anumite părți esențiale ale bugetului fără alocarea unei sume suplimentare pentru măsuri sociale.

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a transmis clar poziția partidului în timpul discuțiilor.

„Dacă nu găsiți 1,1 miliarde de lei, PSD nu votează anexele 1 și 2 ale bugetului”, a afirmat acesta. Această poziție a complicat negocierile, în condițiile în care fără adoptarea anexelor, procesul legislativ nu poate continua.

PNL și USR au propus ca suma de 1,1 miliarde de lei să fie acoperită din fonduri europene, însă PSD a respins această variantă.

Social-democrații au argumentat că fondurile europene nu oferă o garanție suficientă pentru acordarea efectivă a ajutoarelor.

În acest context, UDMR a propus o soluție de compromis.

Potrivit variantei propuse de UDMR, suma ar urma să fie inclusă în buget sub forma unor credite de angajament, urmând ca fondurile efective să fie alocate ulterior, la prima rectificare bugetară.

Această formulă ar permite continuarea procedurii legislative, fără a bloca imediat bugetul.