Ana Birchall susține că amendamentul PSD pentru pensii ar fi fost admis

Dezbaterea privind amendamentele la buget capătă o nouă dimensiune, după ce fostul ministru al Justiției, Ana Birchall, a intervenit public cu o interpretare tehnico-juridică a situației din Parlament. Aceasta susține că amendamentul propus de PSD pentru pensiile mici ar fi fost, de fapt, adoptat, dacă regulamentele ar fi fost interpretate corect.

Poziția sa vine în contextul conflictului politic dintre PSD și AUR, după ce amendamentul privind ajutorul pentru pensionari nu a întrunit majoritatea în comisiile de buget.

Într-o postare publică, Ana Birchall afirmă că analiza trebuie făcută strict din punct de vedere procedural, nu politic.

„Nu prea am avut timp să urmăresc circoteca din Parlament dar, dacă unii parlamentari citesc și interpretează corect Regulamentele Parlamentului (în speță art. 130 din Regulamentul Camerei Deputaților, art. 142 Regulamentul Senatului și art. 46 Regulamentul Şedințelor Comune), ar constata STRICT pe procedura TEHNICO-JURIDICĂ, că amendamentul propus de PSD pentru pensiile mici, amendament pentru care se tot ceartă acum (real sau doar de imagine) este, conform Regulamentelor Parlamentului, un amendament ADMIS!”, a transmis aceasta.

Argumentul central al fostului ministru vizează modul în care au fost contabilizate voturile în comisie.

Ana Birchall susține că opțiunea „prezent, nu votez” este valabilă doar în cazul votului electronic, nu și în cazul votului deschis, prin ridicarea mâinii, utilizat în comisii.

„“Prezent, nu votez" este o opțiune de vot exclusiv pentru votul electronic! În situația votului deschis, vot nominal prin ridicarea mâinii, nu există decât următoarele opțiuni: 1. "pentru", 2. "împotriva" și 3. "abținere". În Comisii se votează vot deschis, prin ridicarea mâinii… exact cum au făcut și astăzi cu acest amendament!”, a explicat Birchall.

Potrivit interpretării sale, parlamentarii care au fost prezenți, dar nu au votat, ar trebui încadrați la categoria „abținere”.

„Cu alte cuvinte, dacă ești în sală în ședința Comisiei, la vot deschis cu ridicarea mâinii, și spui "prezent, nu votez" este egal abținere!”, a precizat aceasta.

În acest context, Ana Birchall consideră că rezultatul votului ar trebui recalculat, iar concluzia ar fi diferită.

„În speța de mai sus, matematica este simplă: amendamentul este admis!”, a adăugat ea.

În finalul intervenției, fostul ministru ridică semne de întrebare legate de disputa politică și de întârzierea adoptării bugetului.

„Atunci de ce se mai ceartă și țin o țară întreagă fără buget, un buget care trebuia votat încă din decembrie?!”, a transmis Ana Birchall.

Intervenția vine după ce amendamentul PSD privind ajutorul pentru pensionari nu a fost considerat adoptat în comisiile de buget, în condițiile în care parlamentarii AUR au fost prezenți, dar nu au votat.

Situația a generat acuzații reciproce între partide și a dus la blocaje în procedura parlamentară.