Mark Rutte, după întâlnirea cu Nicușor Dan: România e sigură. Vom apăra fiecare cenimetru al țării dacă va fi nevoie

Președintele României, Nicușor Dan, s-a întâlnit la Bruxelles cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, într-un context marcat de tensiuni internaționale și de preocupări privind securitatea flancului estic al Alianței. Imediat după întâlnire cei doi au vorbit într-o conferință de presă unde au vorbit despre consolidarea apărării în regiune, precum și despre rolul României în cadrul NATO.

„„Nicușor, vă sunt recunoscător ție și României pentru postura noastră pe flancul de est. Putem să ne bazăm pe România, iar România poate să se bazeze pe NATO. România este foarte importantă pe flancul estic. NATO este pregătită să apere flancul estic. Suntem vigilenți și suntem pregătiți pentru a apăra fiecare centimetru al Alianței. Avem capacitățile pentru apărare, inclusiv sistemele anti-rachetă în care jucați un rol esențial. Trebuie să facem mai multe, de aceea anul trecut am convenit creșterea investițiilor în apărare.”, a declarat Mark Rutte.

La rândul său, șeful statului a subliniat importanța discuțiilor purtate și a transmis un mesaj privind nivelul de siguranță al României.

„Domnule Secretar General, mulțumesc pentru invitație și discuție. Am discutat despre securitatea României și a alianței. Și, așa cum dl secretar general a spus, reîntăresc pentru români că România e o țară sigură, chiar mai sigură! Am discutat despre noi capabilități pentru țările din flancul estic, deci pentru România, în cadrul programului Santinela Estului. Am discutat despre Marea Neagră și NATO va avea o întâlnire pe subiect și pe proiectul nostru de hub de securitate înainte de marele summit NATO de la Ankara.

Am discutat despre provocările din zona de hibrid, unde fiecare dintre noi trebuie să facem mai multe. L-am informat pe dl secretar de discuțiile avute cu partenerii din Ucraina, am reafirmat sprijinul pentru ei, pentru că este vorba de securitatea Europei și despre acordul pentru producția de drone pe care le-am agreat.

Am vorbit despre cât de importantă este relația transatlantică și, după cum știți, în urmă cu o săptămână România s-a poziționat clar, găzduind niște echipamente defensive. Suntem aliați atunci când partenerul nostru are nevoie. Asta înseamnă să fii aliat. Și am discutat despre summitul NATO de la Ankara. România își respectă angajamentele: am cheltuit 2,2% din PIB anul trecut, iar în bugetul de anul acesta vor fi 2,5%, și aproape 40% vor fi pentru echipamente, deci pentru investiții în apărare.

Nu în ultimul rând, l-am invitat pe dl secretar la summitul B9 de la București, invitația a fost acceptată”, a declarat Nicușor Dan.

După întâlnirea cu secretarul general al NATO, președintele României urmează să participe, începând cu ora 11:00, la reuniunea Consiliului European și la Summitul Euro în format extins.

Administrația Prezidențială anunță că pe agenda discuțiilor se vor regăsi teme majore pentru Uniunea Europeană, precum competitivitatea economică, conflictul din Orientul Mijlociu, sprijinul pentru Ucraina, viitorul buget european și măsurile privind consolidarea securității și apărării.

Totodată, liderii europeni vor avea o discuție cu Secretarul General al ONU, Antonio Guterres, pe tema situației geopolitice și a multilateralismului.