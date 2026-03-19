Nicușor Dan, întâlnire cu șeful NATO la Bruxelles. Securitatea regională și sprijinul pentru Ucraina, pe agenda discuțiilor

Președintele României, Nicușor Dan, se va întâlni joi cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, la sediul Alianței Nord-Atlantice din Bruxelles. La finalul întâlnirii, cei doi oficiali vor susține o conferință de presă comună.

Potrivit Administrației Prezidențiale, discuțiile vor viza evoluțiile de securitate internațională, cu accent pe Flancul Estic și regiunea Mării Negre. În acest context, vor fi analizate măsuri pentru întărirea descurajării și apărării colective, precum și pentru creșterea securității României prin intermediul NATO.

Șeful statului va evidenția importanța relației transatlantice și rolul României ca aliat implicat în menținerea stabilității regionale. De asemenea, va reafirma angajamentele asumate la Summitul NATO de la Haga privind creșterea cheltuielilor de apărare.

Un punct important al discuțiilor îl reprezintă sprijinul acordat Ucrainei, inclusiv componenta multidimensională a acestuia. În același timp, va fi abordată și nevoia de consolidare a sprijinului pentru partenerii vulnerabili, în special Republica Moldova, în contextul acțiunilor hibride ale Rusiei.

Nicușor Dan va participa, joi și vineri, și la reuniunea Consiliului European, precum și la Summitul Euro în format extins.

Pe agenda liderilor europeni se află teme majore precum competitivitatea economică a Uniunii Europene, situația din Orientul Mijlociu, sprijinul pentru Ucraina, viitorul buget european și măsurile pentru consolidarea securității și apărării UE.

De asemenea, liderii UE vor avea o discuție cu secretarul general al ONU, Antonio Guterres, privind evoluțiile geopolitice și cooperarea multilaterală.

Un subiect central al reuniunii îl reprezintă creșterea competitivității economice a Uniunii Europene și consolidarea pieței unice. Pentru România, o prioritate o constituie identificarea unor soluții rapide pentru reducerea prețurilor la energie, care afectează atât populația, cât și industria. Administrația Prezidențială arată că este necesară o strategie pe termen lung, bazată pe interconectivitate energetică și valorificarea resurselor interne de energie curată.

România susține accesul sigur la resurse, diversificarea parteneriatelor și evitarea pozițiilor dominante, în vederea protejării competitivității economice la nivel european.

Situația din Orientul Mijlociu va fi, de asemenea, analizată de liderii europeni, în special în contextul efectelor asupra prețurilor la energie și asupra economiei globale. Se vor discuta soluții pentru reducerea tensiunilor și stabilizarea regiunii. În același timp, protejarea cetățenilor europeni aflați în zonele afectate rămâne o prioritate. Conflictul din Gaza și implicațiile sale vor face parte din discuțiile de la Bruxelles.

Un alt punct important îl reprezintă continuarea sprijinului pentru Ucraina, inclusiv deblocarea primei tranșe din pachetul financiar de 90 de miliarde de euro convenit la finalul anului 2025.

România susține menținerea sancțiunilor împotriva Rusiei, în contextul efectelor deja resimțite ale acestora. În domeniul apărării, discuțiile vor viza coordonarea investițiilor în industria de apărare și îmbunătățirea mobilității militare. România susține proiectele care întăresc securitatea pe Flancul Estic, în complementaritate cu NATO. În ceea ce privește viitorul buget al Uniunii Europene pentru perioada 2028–2034, președintele României va pleda pentru o finanțare adecvată care să sprijine atât obiectivele naționale, cât și pe cele europene, în special în domeniul competitivității economice.