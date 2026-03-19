Coaliția a ajungs la un compromis pe buget. Ilie Bolojan: Am decis să reducem alte cheltuieli. Grindeanu, mulțumit de compromis

Sorin Grindeanu, președintele Camerei deputaților și al PSD se declară satisfăcut de discuțiile avute cu liderii coaliției.

„Mă declar satisfăcut. Nu pentru PSD ci pentru pensionari și copiii cu dizabilități.Române totuși un semn de întrebare cel legat de faptul că la fel ca și în alte situații când am venit cu o propunere a fost nevoie de multă tensiune și până la urmă s-a ajuns la soluția propusă de PSD și pot să dau exemplul pachetului de relansare economică propus în septembrie și a fost adoptat după șase luni, dar e bine că se termină cu bine. Sunt convins într-un final că și schemele propuse de ministrul Energiei și al Agriculturii legate de scumpirile la pompă tot așa vor fi acceptate, aș avea dorința ca viteza atunci când vine de propunerile PSD în coaliție să fie una mai mare pentru că e bine pentru români, nu pentru altcineva”, a declarat Sorin Grindeanu.

Vom continua parcursul legislativ astfel încât vom merge pe circuitul normal.

Despre declarația lui Nicușor Dan, Sorin Grindeanu spune că: Mi-e greu să fac predicții de acest tip. Nu așa se pune problema. Eu ce am anunțat în urmă cu câteva săptămâni că nu facem înțelegeri în afara coaliției pentru că era foarte ușor să facem înțelegeri așa cum știti cu cei de la AUR, nu le-am făcut. Ne-am păstrat punctul de vedere. Și într- un final intelepciunea celorlalti din coalitie pare ca a revenit”, a declarat Sorin Grindeanu.

După negocieri care au durat aproximativ o oră și jumătate la Parlament,liderii coaliției au reușit să ajungă la o soluție de compromis privind amendamentele propuse de PSD, deblocând astfel situația bugetului de stat.

Ilie Bolojan a anunțat direcția asupra căreia s-a convenit, explicând că varianta aleasă presupune ajustări în structura cheltuielilor, astfel încât măsurile sociale să poată fi susținute fără majorarea deficitului.

„Ținând cont de situația bugetară, de criza care ține de războiul din Golf și tot contextul, s-a găsit o formulă prin care propunerea legată de pachetul social să fie susținută de coaliție. Aveam două posibilități: prima, să creștem deficitul cu anvelopa necesară acoperirii amendamentelor din Parlament, însă nu s-a mers pe această opțiune. A doua variantă pe care am căzut de acord este să reducem alte cheltuieli. Analizând structurile bugetului, am decis să reducem componenta de cheltuieli care ținea de achitarea unor drepturi obținute de magistrați prin sentințe care au fost câștigate în anii trecuți și, practic, amânarea acestora pentru anii următori”, a declarat Ilie Bolojan imediat după întâlnire.

Premierul a precizat că dezbaterile vor fi reluate în scurt timp în comisia de buget și speră că mâine bugetul de stat să fie aprobat în Parlament.

„În aceste condiții vor fi reluate la prânz dezbaterile în comisia de buget și, după, ne propunem ca în această seară să înceapă dezbaterile propriu-zise în plen, iar în cursul zilei de mâine să fie aprobat bugetul.

Această formulă ne asigură că România are un buget aprobat în cel mai scurt timp posibil, ceea ce rezolvă câteva aspecte importante: pe de o parte, se asigură plățile către ministere și autoritățile locale, către proiectele de investiții; de asemenea, se dă o predictibilitate în ceea ce privește finanțele țării și, inclusiv, perspectiva piețelor vis-a-vis de România”, a conchis Ilie Bolojan.

Discuțiile au avut loc începând cu ora 10:00, când liderii coaliției, alături de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, s-au reunit pentru a găsi o soluție politică care să permită continuarea procedurilor parlamentare.

Întâlnirea a fost convocată de Sorin Grindeanu, în contextul în care lipsa unui acord risca să prelungească blocajul, iar dezbaterile din comisiile de buget ar fi continuat fără o direcție clară.

Tensiunile au apărut în jurul unui amendament susținut de PSD, care prevedea alocarea a 1,1 miliarde de lei pentru măsuri sociale destinate pensionarilor și persoanelor cu venituri reduse. Senatorul Daniel Zamfir a afirmat că formațiunea nu va susține anexele bugetului în lipsa identificării acestor fonduri.

Fără voturile PSD, majoritatea necesară nu a putut fi asigurată de PNL și USR, iar lucrările din comisii au fost suspendate de două ori în aceeași zi. Situația a fost descrisă de un parlamentar drept „o pauză peste pauză”. La momentul reluării votului, amendamentul nu a trecut, înregistrând 23 de voturi „pentru”, 19 „împotrivă” și o abținere, sub pragul necesar de 26.

După eșecul amendamentului, disputa s-a mutat asupra modului în care este calculată majoritatea. PSD a acuzat că prezența parlamentarilor AUR în sală, fără exprimarea votului, a contribuit la respingerea propunerii.

De cealaltă parte, PNL și USR au susținut că simpla prezență în sală influențează pragul de adoptare, indiferent dacă parlamentarii aleg să voteze sau nu.

Reprezentanții AUR au explicat că decizia de a nu participa la vot a fost una asumată politic, liderul senatorilor, Petrișor Peiu, afirmând că partidul nu poate susține un amendament considerat „nedemocratic și neconstituțional”. Astfel, formula „prezent, dar nu votez” a devenit elementul central al blocajului care a precedat acordul final asupra bugetului.