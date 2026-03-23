Cum vor fi vânați urșii în România. Prioritate pentru cei care intră în intravilan sau sunt agresivi

În România se discută tot mai intens despre creșterea numărului de intervenții asupra populației de urși, după ce un proiect legislativ propus de UDMR prevede posibilitatea ca până la aproximativ 860 de exemplare să poată fi vânate anual.

Dacă va fi adoptat și de camera decizională a Parlamentului, acest demers ar dubla actuala cotă de intervenție. Dezbaterea a fost reluată în spațiul public în contextul presiunii tot mai mari din zonele rurale și montane.

Datele de la Ministerul Mediului arată că în pădurile din România trăiesc între 10.400 și 12.800 de urși bruni, în timp ce specialiștii estimează că un nivel echilibrat al populației ar fi de aproximativ 4.000 de exemplare. Diferența dintre aceste valori a readus în discuție necesitatea unor măsuri mai ferme de gestionare a speciei.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că nu există o soluție unică pentru rezolvarea problemei, subliniind că intervențiile trebuie adaptate în funcție de situație și de zonă. Ea a insistat că prioritatea autorităților este siguranța comunităților, în special în cazurile în care animalele ajung în localități.

„Noi am propus un pachet legislativ mai complex”, a explicat ministrul, detaliind că autoritățile vor să poată interveni mai rapid atunci când urșii intră în intravilan și reprezintă un pericol. Ea a amintit că până acum procedurile erau mai complicate, implicând mai întâi alungarea și relocarea animalelor înainte de orice altă acțiune.

În același context, Diana Buzoianu a explicat fenomenul urșilor obișnuiți cu hrănirea de către oameni, în special în zone turistice precum Transfăgărășan. Pentru aceste situații, autoritățile au majorat semnificativ amenzile, ajungând până la 30.000 de lei pentru persoanele care hrănesc animalele sălbatice.

„Avem și problema cu urșii cerșetori”, a precizat ministrul la un post TV, adăugând că prevenția rămâne esențială. Printre măsurile deja finanțate se numără instalarea de garduri electrice în zonele vulnerabile, pentru care au fost alocate zeci de milioane de lei în ultimii doi ani, precum și finalizarea unui sanctuar dedicat urșilor la Brașov.

Diana Buzoianu a mai declarat că eventualele cote de intervenție trebuie aplicate strict în baza studiilor și controlate atent, pentru a evita abuzurile sau vânătoarea ilegală ascunsă sub pretext legal. „Noi vom face și controale”, a spus aceasta, explicând că autoritățile vor verifica modul în care sunt respectate regulile dacă Parlamentul va aproba extinderea cotei.

Ministrul a insistat că scopul acestor măsuri nu este valorificarea economică a vânătorii, ci protejarea comunităților și gestionarea populației de urși într-un mod controlat. Ea a explicat că anumite exemplare joacă un rol important în echilibrul natural și nu pot fi eliminate arbitrar, motiv pentru care intervențiile trebuie făcute diferențiat.

„Dacă tu te duci și vânezi exact pe aceia, pe masculii alfa… s-ar putea, din contră, să ai reversul și să-ți explodeze populația urșilor”, a avertizat Buzoianu, atrăgând atenția asupra efectelor ecologice pe termen lung.

Ministrul Mediului a afirmat că un pachet format din intervenții în intravilan, cote de gestionare și măsuri de prevenție ar putea reduce semnificativ numărul incidentelor în anii următori, dacă este aplicat corect și constant.