Traficul, restricționat pe mai multe străzi din București în perioada următoare. Care sunt zonele vizate

Mai multe restricții de trafic vor fi impuse în perioada următoare pe mai multe străzi din București, ca urmare a unor lucrări de modernizare și reabilitare. Măsurile afectează atât circulația rutieră, cât și transportul public în mai multe zone din Capitală.

Brigada Rutieră a anunțat că „în vederea execuției unei lucrări de modernizare a liniei de tramvai de pe strada Traian, în noaptea de 28/29.03.2026, se va închide circulația vehiculelor pe segmentul cuprins între strada Țepeș Vodă și Bd. Pache Protopopescu.”

Măsura se aplică doar în intervalul menționat și vizează desfășurarea lucrărilor la infrastructura de transport public.

Alte restricții vor fi impuse pe Șoseaua Mihai Bravu, unde vor avea loc lucrări la rețeaua de termoficare. În acest context, pentru aceste lucrări, vor fi impuse mai multe restricții de circulație pe Șoseaua Mihai Bravu, în perioada 29.03.2026-01.07.2026:

ocuparea a două benzi de circulație pe Șoseaua Mihai Bravu la intersecția cu strada Traian Popovici;

restricționarea sensului de mers de pe Șoseaua Mihai Bravu, dinspre strada Traian Popovici către strada Vulcan Județul, cu asigurarea circulației vehiculelor pe linia de tramvai.

În același timp, rămân în vigoare restricțiile de circulație pe Șoseaua Mihai Bravu, pe sensul dinspre Calea Vitan către Bd. Camil Ressu.

Brigada Rutieră le recomandă conducătorilor auto să respecte semnalizarea temporară amplasată în zonă, să circule cu atenție sporită și să păstreze o distanță suficientă, astfel încât să poată frâna în condiții de siguranță. De asemenea, în aceste condiții de trafic, șoferii trebuie să respecte semnalele, indicațiile și dispozițiile polițiștilor rutieri.

Autoritățile atrag atenția că respectarea acestor măsuri este necesară pentru desfășurarea lucrărilor și pentru siguranța participanților la trafic, în această perioadă aglomerată.