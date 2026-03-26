Începe coșmarul șoferilor grăbiți. Toate greșelile din trafic vor fi înregistrate prin sistemul e-SIGUR

Radar. Sursa foto: Facebook/Politia Romana
Sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, dezvoltat de Poliția Română, este acum operațional la nivel național. În primele luni de funcționare, acesta a acoperit doar parțial drumurile din țară, însă acum șansele de a scăpa nepedepsit pentru depășirea vitezei legale sunt extrem de reduse, a anunțat inspectorul de Poliție Florin Ciulea la „Podcast cu prioritate”.

Important pentru șoferi. Cum funcționează noul sistem E-SIGUR

Potrivit reprezentantului Poliției Române, sistemul e-SIGUR joacă un rol esențial în reducerea riscului de accidente rutiere, prin monitorizarea continuă a traficului și identificarea rapidă a abaterilor șoferilor. Sistemul colectează automat date despre viteza și comportamentul participanților la trafic, folosind atât camere fixe amplasate pe drumurile de interes național, cât și radare mobile.

„Monitorizarea efectivă se face prin colectarea datelor de trafic, cu ajutorul mijloacelor tehnice, fixe sau mobile și valorificarea datelor rezultate către autoritățile de aplicare a legii”, a afirmat Ciuleanu.

Toate greșelile din trafic vor fi înregistrate

Radarele TruCam2, amplasate pe trepied și utilizate de polițiștii rutieri, înregistrează automat depășirile de viteză și alte abateri. Echipamentele sunt operaționale încă din ianuarie 2025, iar acum funcționează complet pe întreg teritoriul țării.

Datele colectate sunt descărcate într-o aplicație informatică numită e-SIGUR, parte a platformei de servicii a Ministerului Afacerilor Interne. Ulterior, informațiile ajung la Centrul de Monitorizare Automată a Traficului Rutier (CMA-TR), unde sunt analizate și validate.

„Toate datele acelea sunt înregistrate în mod automat. Pistoalele (pistoalele – radar, n. red.) funcționează în mod automat și sunt amplasate pe trepied. Ele înregistrează abaterile, adică nerespectarea regimului legal de viteză. După care operatorul, polițistul rutier, le va descărca pe o aplicație informatică denumită e-SIGUR – un modul al platformei hub de servicii la nivel MAI – iar, ulterior, alți colegi care își desfășoară activitatea în cadrul CMATR le analizează”, a explicat Ciuleanu.

Sancțiuni pentru șoferi

Potrivit reprezentantului Poliției Române, sancțiunile pentru abaterile rutiere nu sunt aplicate automat proprietarului vehiculului, întrucât legislația din România prevede răspunderea individuală a persoanei care conduce autovehiculul în momentul comiterii faptei. În practică, după ce o abatere este înregistrată de sistemul e-SIGUR, Poliția inițiază procedura de identificare a acestuia.

Proprietarul vehiculului este contactat și trebuie să transmită datele șoferului care se afla la volan în momentul abaterii. Dacă proprietarul era la volan, sancțiunea se aplică în mod direct.

Ulterior, autoritățile verifică informațiile primite și aplică măsurile legale corespunzătoare.

Potrivit inspectorului, extinderea la nivel național a sistemului reprezintă un pas important în digitalizarea și eficientizarea controlului rutier.

