Șoferii străini ar putea fi urmăriți internațional pentru amenzile rutiere din România

Social

Comentează știrea
Șoferii străini ar putea fi urmăriți internațional pentru amenzile rutiere din RomâniaPoliția locală. Sursă foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Autoritățile române analizează o schimbare importantă în ceea ce privește sancționarea șoferilor străini, în condițiile în care recuperarea amenzilor rutiere aplicate acestora rămâne, în multe cazuri, dificilă sau chiar imposibilă. Un nou proiect legislativ propune reguli mai stricte, astfel încât sancțiunile să fie achitate înainte de părăsirea țării sau, în caz contrar, să poată fi recuperate prin mecanisme la nivel european. Inițiativa, lansată de deputatul PSD Eugen Neață, vizează modificarea cadrului legal actual, considerat insuficient pentru a asigura un control eficient și o colectare reală a amenzilor în cazul cetățenilor nerezidenți.

Problemele actuale în recuperarea amenzilor

Inițiatorul proiectului susține că statul român se confruntă de mai mult timp cu dificultăți în recuperarea amenzilor aplicate șoferilor străini, în principal din cauza unor lacune legislative și a unor proceduri administrative insuficient dezvoltate. În lipsa unor instrumente clare și eficiente, o parte semnificativă dintre aceste sancțiuni rămân neîncasate, ceea ce reduce impactul măsurilor de control în trafic.

„O problemă de interes public major o reprezintă lipsa unui mecanism eficient de recuperare a amenzilor contravenționale aplicate cetățenilor străini””, a precizat deputalu.

Deși la nivel european există reglementări privind cooperarea și schimbul de informații între state, acestea nu sunt întotdeauna suficiente pentru a asigura punerea în aplicare efectivă a sancțiunilor în România.

În acest context, este evidențiat faptul că legislația națională „prezintă o serie de lacune, în unele situații chiar fiind lipsită de soluții concrete pentru recuperarea amenzilor datorate de cetățenii străini”. Situația are consecințe directe atât asupra siguranței rutiere, cât și asupra bugetului public, întrucât sancțiunile care nu sunt aplicate în mod real își pierd rolul preventiv, iar statul nu reușește să recupereze sumele datorate.

Poliția Rutieră. Sursă foto: Facebook

Pentru a ilustra amploarea problemei, inițiatorul face referire la date concrete din activitatea autorităților. Astfel, în perioada 2020–2023, la nivelul Serviciului Rutier Vâlcea au fost sancționați 1.899 de cetățeni străini.

Cu toate acestea, în majoritatea cazurilor nu au fost aplicate amenzi propriu-zise, ci sancțiuni mai blânde. Potrivit datelor prezentate, „în cele mai multe cazuri sancțiunea aplicată a fost cea a avertismentului”.

Proiectul de lege prevede modificarea Ordonanței de urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice și introduce reguli mai stricte pentru șoferii străini sancționați. Una dintre principalele măsuri propuse este condiționarea recuperării permisului de conducere, în cazul suspendării, de achitarea amenzii înainte de părăsirea României.

În plus, Ministerul Finanțelor ar urma să stabilească, într-un termen de 90 de zile, un cont unic destinat plății amenzilor de către cetățenii străini, pentru a simplifica procedura de achitare.

Posibilitatea recuperării amenzilor la nivel european

Inițiativa are în vedere și extinderea mecanismelor de recuperare a sancțiunilor în afara granițelor țării. În practică, acest lucru ar presupune transmiterea datelor către autoritățile din statul de origine al șoferului, astfel încât amenzile să poată fi executate și acolo.Scopul este reducerea diferențelor de tratament între șoferii români și cei străini și creșterea eficienței sancțiunilor.

Deputatul susține că „modificarea are în vedere stabilirea echității între șoferii români și cei străini”.

Proiectul beneficiază și de susținerea Uniunii Naționale a Transportatorilor Rutieri din România, organizație care a semnalat în repetate rânduri dificultățile legate de neîncasarea amenzilor aplicate șoferilor din alte state.

Dacă va fi adoptată, legea ar putea introduce un sistem mai riguros de aplicare și recuperare a sancțiunilor rutiere, inclusiv prin cooperare cu autoritățile din alte țări, pentru a asigura executarea acestora indiferent de locul de domiciliu al contravenienților.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

HAI România!

Proiecte speciale